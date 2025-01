U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 22. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče, Kastrat, Ulica II sandžačke brigade, dio Ulica Španskih boraca, dio ulicaŽikice Jovanovića Španca, Ulica Koste Raćina, dio naselja preko Ribnice, Ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska, dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice, Gola Strana, Begova Glavica, naselje Central Point, Arsenija Boljevića, Marka Radovića

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Ulica Kozaračka i Zmaj Jovina

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ulica 4.Jula i Ulica vladike Visariona Borilovića i pumpa

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Tuzi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: škola Tuzi i naselje oko Škole

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, Luke, Jelenak, Kula Lakića, dio Filendara, dio Komunice, dio Vučice

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Nikčević Brlja, Kapino Polje, Vitalac, Štedim, Kočani, Krupac, Crnodoli, Poklonci Vodovod

-u terminu od 10:30 do 11:00 sati: Glibavac, Rastovac, Vidrovan, Gornje Polje, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova Ravan, Jasenovo Polje, Praga

-u terminu od 9:00 do10:00 sati: Dragovoljići

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Zagrad

-u terminu od 9:00 do 10:15 sati: dio Brezovika posle Bolnice, Miločani, Zavraca, Sjenokosi, Brod, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vir, Šume, Prisoja, Vrzipov Do, Presjeka, Čeline, Srijede

Budva

-u terminu od 13:00 do 14:00 sati: dio naselja Boreti

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati: dio naselja Boreti

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: dio naselja Zavala Harmonija

-u teminu od 9:00 do 10:00 saati: dio naselja Ivanovići- Bečići

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: hotel Splendid

Bar

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Agroeksport

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: korisnici u okolino Vojvođanke

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio centra Donjeg Štoja oko Maraševe ulice

-u terminu od 9:30 do 12:00 sati: dio naselja Totoši kod autobuske stanice, dio ulice braće Frašeri

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Krute raskrsnica; Vladimirske Krute; Krute Duraku; Kamenički Most; Mrkovsko Polje

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Popova Ulica-Radanovići, Grbalj -područje ispod tunela Vrmac

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: Jugodrvo-Radanovići, Kavač -centar

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Platamuni, Trsteno, Krimovice, Jugodrvo, Radanovići -do škole Donja Sutvara, Vranovići, Lješevići, Bigova

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sitnica, Beko, RSS Promonte

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Radnik (izvod prema Vatrogasnom domu), Donji Lepenac, Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Jakovići, Gojakovići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati. Andrijevo, Cerovica, Jasenova, Međuriječje, Rovca, Velje Duboko, Liješnje, Trmanje, Svrke, Selišta, Moračko Trebaljevo, Bojići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Petrova Ravan, Podi, Raičevine, Sela, Smira, Sreteška Gora, Ulica, Uljari

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ribarevine, Zaton-stara škola, Zaton-Klinac, Njegnjevo-staro selo, Dobrakovo, Ravna rijeka, Crhalj, Radulići, Ostrelj, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Kruševo, Pripčići, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselja Kips, Rudeš 1 i 2,dio naseljaTaluma

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Hemijska industrija Polieks, Sela:Babino,Dragosava, Zagrađe, Dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Božiće

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Trpezi

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Kompletno područje- Opštine Petnjica

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Izvori

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Vuča

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

