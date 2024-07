U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 10. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 12:30 sati:dio Dahne – oko Novog Volvoxa, iza Montegro Petrol pumpe i EKO pumpa i dio Zabjela – Vojislavljevića (od fabrike 19. decembar), iza škole “1. jun”, Ul. Iva Vizina, oko stadiona Titexa, iza Roki Pistolata, iza stovarišta Đurović i oko marketa Idea u Ul. Ilije Plamenca (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 08 do 15 sati:Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat,Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat,Kami, Petrovići,Dio Brskuta,dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara,Dio Momišića – dio ul. Vladike Danila, Pariske komune, VII omladinske brigade i Serdara Jola Piletića,Dio Tološa, ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe

Zgrade na Malom Brdu oko Galerije Most

-u terminu od 08:30 do 13 sati:Dio Konika – naselje oko dječijeg vrtića, dio ulica: Mojkovačke, Franca Prešerna, Prištinske, Zagrebačke, Matije Gupca, Aleksandra Puškina, Žrtava fašizma i Spasoja Raspopovića

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 18 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja),Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 07 do 15 sati:Suk,Osredina

Zeta

-u terminu od 09 do 15 sati:Ponari, Vukovci, dio Bijelog Polja, Bistrice, Kurilo (kratkotrajna isključenja), željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod

Cetinje

-u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 10 do 14 sati: Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati:Trepča,Baljački Do,Seoca

-u terminu od 09 do 11 sati : Ul. Trebješka, Ul. Školska, Ul. Rudarska, dio naselja pod Trebjesom, dio Kličeva

-u termu od 10 do 14 sati:Aerodrom, Kapino Polje,Tehno Baza, dio Kočana, Krupačka

-u terminu od 09 do 17 sati: Miolje Polje, Staro Selo, Jugovići

Plužine

-u terminu od 08 do 17:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Kotor

-u terminu od 09 do11 sati: Ljuta- dio potrošača

Herceg Novi

-u terminu od 07 do 11:30 sati: Mokrine, Kruševice, Vrbanj

-u terminu od 11 do 11:30 sati: Stari Grad, Škver, područje oko Pošte i Parka, područje ispod Autobuske stanice, Meljine- Lazaret, Područje iznad ulice Orjenskog bataljona od Veselinovića do Ognjišta, Srbina, Crveni Krst, Barington

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Grižica

Plav

-u terminu od 7:30 do 14:00 sati:Dio sela Velika

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Selo Kalica-Opština Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Dio sela Trpezi

Berane

-u terminu od8:30-do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 ,dio naseljaTalumai Tunel ,Tifran

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Prisoja

Mojkovac

-u terminu od 09 do 15 sati: Crna Poda, Dobrilovina

-u terminu od 10 do 12 sati: Pobrsijevići, Stevanovac

-u terminu od 09 do 13 sati: Juškovića potok

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Gornja Rovca

-u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica,Padež

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati: Čokrlije,Ličine – Korita,Ravna rijeka, Majstorovina, Božovića polje, Bojišta, Slijepač most, Rakita, Mijatovo kolo, Pali, Jabučina Gevčina, Okladi,Žurena, Brestovik, Pašića polje, Potoci, Dubovo, Kostići, Laholo, Kaševari, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad ,Ribarevine, Vrh,Nedakusi

-u terminu od 09 do 17 sati:Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Ćukovac – Marina ravan

Pljevlja

-u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak,Male Krće,Gradina

Žabljak

-u terminu od 09 do 17 sati: Suvodo,Bare Žugića, Mljetičak

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.