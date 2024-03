U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 27. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Stare Zlatice, dio Bera, Dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, dio Momišića – dio ul. Vladike Danila, Pariske komune, VII omladinske brigade i Serdara Jola Piletića, Zetagradnjina zgrada preko puta Palade, zgrade u ulici Nikca od Rovina, dio ulice Pera Šoća-Siti Kvart.

– u terminu od 08:30 do 10 sati: Ibričevina, naselje oko Savinog potoka, dio Maslina – oko mjesne zajednice i ispod Kakaricke gore (moguća kratkotrajan isključenja).

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Dio Tološa, ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe.

– u terminu od 10 do 11:30 sati: dio Doljana – Ul. Mosorska, Kučki put, dio Murtovine – preko puta trim staze na Zlatici i prema Kučkom putu i dio Zlatice – dio stare Zlatice, oko stadiona Koma, oko škole, oko stovarišta, oko Volija i iza i naspram benzinske pumpe (moguća kratktorajna isključenja).

– u terminu od 12 do 16 sati: naselje od Gorice prema Maslinama (uz magistralu), dio Zagoriča uz prugu kod Zlatičke šume i vodovod Zagorič (moguća kratkotrajna isključenja).

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Komunice, dio Novog Sela, dio Suka.

– u terminu od 09 do 17 sati: Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Most Radovića, Monte Technology, Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika Stanova i Burum (kratkotrajna isključenja).

Zeta

– u terminu od 10 do 12 sati: Golubovci, željeznička stanica Golubovci, Mojanovići, Balabani, Trešnjica, Odžino Polje, Gošići, Mataguži, Goričani, Beglaci, Balijače, Vujačića Mahala, Rog Livade, Šijaci, Studenac i Gostilj.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Milovići, Podljut, Kuside, Bukovik, Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Šćepan Polje.

Bar

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Dio podrošača na području Marin Ploče, dio potrošača u Polju (Miljanov Most), potrošači na području Zaljeva, Svetog Ivana, Dobre Vode, Gornja Poda i tunel “Ćafe”.

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha), dio potrošača na području Zaljevo.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 14 sati: dio Škaljara prema tunelu.

– u terminu od 09 do 10 sati: kratkotrajno isključenje u oblasti Mirac, Čavori, Koložun.

– u terminu od 09 do 12 sati: Muo – dio potrošača na potezu od magacina prema vojnim objektima.

– u terminu od 09 do 13 sati: Koložun.

Tivat

– u terminu od 08 do 12 sati: Pekara,Kafić Sidro,Mala Barka,domaćinstva u neposrednom okruženju.

Herceg Novi

– u terminu od 11:30 do 14 sati: dio Baošića oko restorana Deli Radivoje.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagorje i dio Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Rasovo – Rasadnik.

– u terminu od 09 do 16 sati: Dobrinje, Čokrlije, Kruševo, Medanovići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Drndari.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Vrujca, Ravni, Bare Kraljske.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Crna Poda, Krstac – Šundek.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dobrilovina, Žari – Brezovac.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dosuđe, Naselje Begluci, Dom Kulture, dio sela Dosuđa.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Vrbice, Radmanca i Savin Bor.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 10 sati: Gradsko naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ul. Volođine.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Gusnice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

