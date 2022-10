U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 2. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Brskuta, Ljevorečke Tuzi, dio Veruše i Drezga.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 16 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 16 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Livade Bandića, dio Bandića oko konobe i dio oko Milšpeda.

Tuzi

– u terminu od 8 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Cetinje

– u terminu od 9 do 16 sati: Očevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, tunel Mekavac, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 9 do 16 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Kuta, Zagrad, Oblatno, Raspuće, Trešnjica, rudnik Zagrad, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, Gornja Somina, Dragovoljići, Risji Do, Laz, rudnik Bunići, Ćipranić TS, dio Rubeža, Gradnja inženjering, Kunovo, Lukovo, Granice, Žirovnica, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Ćeranića Gora, Gvozd, Smoljevine i Gradačka Poljana;

– u terminu od 8 do 16 sati – Trešnjica.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Nedajno.

Budva

– u terminu od 8:30 do 12:30 – naselje Fijernje.

Bar

– u terminu od 9 do 14 sati: Brkanovići, Pečurice, Grdovići, Velje Selje, Kunje, Nikezići, Duškići, Mala i Velika Gorana, Metanovići, Pelikovići i Kovačevići;

– u terminu od 10 do 12 sati: dio korisnika u Barskom polju, područje u blizini pekare “Montenegro” i Kips-a i područje u blizini Rapeks-a;

– u terminu od 9 do 14 sati: dio korisnika u Barskom polju, repetitor na Volujici i TS Ložiona – Depo, centar Ostrosa i selo Ckla;

– u terminu od 7:30 do 18 sati – dio naselja Dubrava iznad magistrale od 106 ulice.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati: Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel i Brdela.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati: Odžak, Alići i Vilići (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče;

– u terminu od 9 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci i Vrba (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica.

Šavnik

– u terminu od 9 do 10:30 sati: Šavnik, Policija, Pošta, supermarket Voli, Prva banka, kafana Lovac, zgrada Opštine, Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, tunel Grabovica, motel Provalija, Bukovica, Vrtoč Polje, Borovac, Fabrika vode Diva, Dobra Sela, Mljetičak, Slatina i Timar.

Žabljak

– u terminu od 9 do 12 sati – Staro pazarište, supermarket Aroma i zgrade Mugoša.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati: Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Jagoče, Crniš, Rakonje – Crnionica, Femića Krš, Radulići i Njegnjevo;

– u terminu od 8 do 18 sati – Lješnica.

Kolašin

– u terminu od 8 do 18 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov Do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje;

– u terminu od 7:30 do 15 sati – Sjerogošte;

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 15 sati – Pobrsijevići i Žari – Razboj;

– u terminu od 8 do 17 sati – Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 9 do 13 sati – Štitarica.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Paučina i Razdolje.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Meteh, Jara, Babino Polje i dio sela Brezojevice.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Babino, Drgosava, Zagrađe, selo Goražde i Zagrad.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Košutiće i dio sela Prisoja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

