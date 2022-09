U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 14. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Brskut, Bukumirsko jezero, Dubaja, Duške, Gomilice, Grbi Do, Han Garančića, Jablan, Kami, Karaula Mokra, Kraljevac, Krkor, Ljevaja, Ljevoručke Tuzi, Lopate, Mali Raj, Opasanica, Pajkov Vir, Širalija, Slacko, Ubogi Do i Uvač;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Tološa (dio ulica: Ceklinske, Milana Raičkovića i Vlada Raičevića), Nova Dalmatinska ulica (naselje u blizini Bazara), dio Kakaricke gore, dio Pobrežja (zgrada Galenike i potrošači iza nje na Bulevaru Save Kovačevića) i dio Bera;

– u terminu od 15 do 18 sati – dio korisnika u blizini Kolektora (dio ulice Arsenija Boljevića).

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 12 sati: Fabrika sira, Stologlav, Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo market, Velje Brdo, Donje Šume, Pričelje, Stanić, Lakat, Iverak, Eko selo, Osredina, Bregovi Mijovića, Kopilje, Gostilje, Ćelija Piperska, Gornji i Donji Crnci, Dobri Do, Radovče, Seoca, Vukotica i Rujišta;

– u terminu od 8 do 15 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 15 sati: Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat i dio Lazina i dio Veljeg Brda.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati – Čarađe i Studenca;

– u terminu od 9:30 do 17 sati – korisnici sa područja Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV „Vilusi“.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Mratinje i repetitor „Mratinje“.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 13 sati – područje iznad autobuske stanice Herceg Novi.

Kotor

– u terminu od 8 do 12 sati – Morinj (centar).

Bar

– u terminu od 8 do 12 sati – područje u blizini marketa “Lav”;

– u terminu od 9 do 12 sati: Virpazar (grad, Zabes i Boljevići), naselje Litine, Limljani, Karuče i Pozanje.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 14:30 sati – dio gradskog naselja Nova Mahala (dio ulice Ymer Prizreni do naselja Bašbuljuk).

Pljevlja

– u terminu od 10 do 12:30 sati: naselje Bogiševac, naselje Dolovi, Dragaševića imanje, Osnovna škola na Gukama, JPU ”Eko bajka” na Gukama, Hram Svetog Georgija, naselje oko Hrama, naselje Brdo, ul. Peđe Leovca, dio ul. Bobovske, Durmitorska, naselje Balibegovo brdo, naselje Gagovića imanje, gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba Dragaševića, Budvanska, dio ul. Božidara Žugića, Bjelopoljska, Vojni logor, Dragićevića imanje, ul. Nemanjina, Zagrebačka, Stevana Samardžica, Vlatka Samardžica, dio ul.Njegoševe, 29. Novembra, Drvarske, Osnovna škola Salko Aljković, zgrade Obnove, zgrada GM1 i GM2, GM3, GM5 – svi ulazi, ul. Miša Cvetkovića, Iva Andrića, dio ul. Lovćenske, GM6, GM7, GM8, ul. Drvarska, Vardarska, dio Lovćenske, kapela Ravni, vojna fabrika – Vektra Optel, zgrada TE, ul. Boračka, dio ul. Kralja Petra, Vase Čarapića, Ivana Milutinovića, sportski centar Ada, JU Dom starih, zgrade u ul. Mila Peruničića, restoran Milet bašta, ul. Vuka Kneževića, dio ul. Vardarske, gradska pijaca, hidrofor, ul. Vojske Crne Gore, dio ul. Drvarske, Lovćenske, naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ul. Volođine, zgrade u naselju Kupusište, pumpe za vodu na Bogiševcu, ul. Njegoševa, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirske, Manastir Svete Trojice, zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica Policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra, zgrada Opštine Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, Nikole Pašića, naselje Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica, Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Košido, pilana Marić Vukoman, pilana Spajić, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, pilana – Marić Vuko, Ranče, carina Ranč, Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica i Raćevo (isključenja u navedenom terminu u trajanju do 90 min);

– u terminu od 13 do 15 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica i Raćevo;

– u terminu od 9 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci i Leovo Brdo (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica;

– u terminu od 7:30 do 18 sati – Brvenica.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca i Radovan Luka.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati: Lješnica, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Džukeljska jama, Ostrelj, Vrh, Radulići i Donji Mojstir.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja i Moračka Bistrica;

– u terminu od 8 do 15 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje i Lug Vukićevića;

– u terminu od 7:30 do 15 sati – Sjerogošte;

– u terminu od 7:30 do 14:30 sati – Vladoš.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 17 sati: Uloševine, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 9 do 13 sati – Štitarica;

– u terminu od 8 do 15 sati: Slatina, Krstac, Gostilovina, Pobrsijevići, Stevanovac, Gojakovići, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj i Crvena lokva;

– u terminu od 9 do 15 sati: Feratovo polje –Trnovača i Pobrsijevići.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Grahovo i Razdolje.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Kruščica i dio sela Savin Bor.

Berane

– u terminu od 9 do 17 sati – planinski katun Jelovica;

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Praćevac, Bastahe, Zagrad, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naseljaTaluma i tunel „Tifran“.

Gusinje

– u terminu od 9 do 16 sati – kompletno područje opštine Gusinje;

Plav

– u terminu od 9 do 16 sati – kompletno područje opštine Plav;

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Jasenice.

Andrijevica

– u terminu od 9 do 12 sati: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zorići i dio sela Seoce;

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Božiće.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni

