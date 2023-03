U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 29. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Farmaci ispod magistrale

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Odžino Polje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, Zagreda, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jelenak, Klanica,Kukoševina, Farma koka, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Bobilja, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Donje selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj uba i Jablan (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Međice, dio Grba, Markovo Kopito, Grupo Market, Pričelje, Donje Šume, dio Veljeg Brda, Stanić (DOO Remid), Istražni zatvor

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Fabrika sira, Stologlav, Šampinjoni, Lakat, Iverak, Bregovi Mijovića, Donji i Gornji Crnci, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Seoca, Radovče, Osredina i Ćelija Piperska (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Šinđon, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratka isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kovači

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Oštrovac, dio Rubeža, Višnjića Do, dio Kuta

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Carine

Tivat

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Gornja Lastva i Tomičići

Kotor

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Sveta Vrača – dio korisnika

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: sela Komarno, Trnovo, Gađi i Šiševići, naselje Baukovo u blizini Islamskog centra

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: iznad magistrale od 126 ulice, Biština i Ravanj

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zoganje, Donja Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel

-u terminu od 10:00 do 20:00 sati: Femići, Ada Bojana, Reč i Monako, Gornji i Donji Štoj, Kodre Dakine, Sv.Đorđe

Budva

-u terminu od 9:30 do 17:00 sati: Bijele Poljane

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio naselja Nerin

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Štitarica, Cer, Razboj, Žari, Brezovac, Gornja Polja, Babića polje, Lojanice, Zaboj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornji Lepenac

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Smira, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvine, Ravni

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Pripčići

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Nikoljac (Rogojevići i kvart između škole i kapele)

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Moravac

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rasovo, Voljavac, Grančarevo, Slijepač most, Bojišta, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Pavino polje, Lješnica, Požeginja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke,Dašča Rijeka, Kruščica, Vrševo

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Selo Babino, uže gradsko jezgro Berana – naselja: od Crvenog solitera do Vojnog odsijeka, oko Ribnjaka, Motel Roibjak,oko Tehničke škole i naselje Pešca

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Rijeka Marsenića

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grebaje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kalače , Razdolje

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

