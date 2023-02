U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 15. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 9 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita;

– u terminu od 9 do 12 sati – zgrade u okolini Doma zdravlja u Bloku V;

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Stare Zlatice, Milunovići, Cerovice, dio Maslina, Specijalna jedinica policije u Maslinama.

Zeta

– u terminu od 9 do 15 sati – dio Mataguža.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Ždrebaonik, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja);

– u terminu od 8 do 15 sati – Vučica i Taraš vojna (Ministarstvo odbrane);

– u terminu od 8 do 15 sati: Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Grup, dio Kosića, Jastreb, dio Mamućevine, Sušica, Koljat, dio Lazina, dio Poglavica, Maljat, Kokotovac, Donji Martinići-Kiro Radović i Prentina Glavica.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Dabovići, Gračanička i Školska ulica, Bulevar 13. jula, Stubička ulica, dio Kličeva, Neckom, dio Brlje i dio Studenaca.

Herceg Novi

– u terminu od 7:30 do 18 sati – Jačeglav – Podi;

– u terminu od 8 do 15 sati: Šišovići, Presjeka, Kućansko Polje, Marići, Nakićenovići, Nogulovići i Opačica.

Kotor

– u terminu od 9 do 12 sati – Kostanjica.

Budva

– u terminu od 8:30 do 13:30 sati – dio naselja Katun i Manastir Reževići;

– u terminu od 9:30 do 15 sati – Bijele Poljane.

Bar

– u terminu od 8 do 14 sati: Bjeliši (Mandarići), Zubac, Tuđemili, Sušara i Manastir Ribnjak.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Gornji Kosići, Mide i Bojke.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 14 sati – Njegnjevo;

– u terminu od 9 do 16 sati: Kruševo, Rasovo, Radulići, Lješnica, Voljavac i Pavino Polje.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica;

– u terminu od 8 do 15 sati – Smolice i Crkvine;

– u terminu od 8 do 16 sati: Smira, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 10 sati: Uloševina, Lepenac, Lojanice i Žari;

– u terminu od 8 do 15 sati – Štitarica;

– u terminu od 9 do 15 sati – Gornji Lepenac i Lojanice.

Pljevlja

– u terminu od 11 do 13 sati: zgrade u ulici Mila Peruničića, restoran „Milet bašta“, ul.Vuka Kneževića, dio Vardarske ulice i gradska pijaca.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Jasenice i dio sela Brezojevica.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica, Kruščica i dio sela Trpezi.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zagorje, uže gradsko jezgro Berana, TC “Buvljak” i ul. Svetog Save.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

