U srijedu aktivnosti na mreži u cilju poboljšanja napajanja

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 28. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša i Pajkov Vir;

-u terminu od 08 do 17 sati: željezničke stanice Bioči i Lutovo, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Orah, Seoštica i Boljesestre;

-u terminu od 08 do 15 sati: Zgrade u Ulica Radovana Zogovića i Miloša Obilića-preko puta FK Mladost;

-u terminu od 08 do 14 sati: zgrada Nikić kod mosta Braće Zlatičanin;

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Farmaka oko crpne, dio Zagoriča oko groblja, dio ulica: Vojvode Vasa Bracanova, Žarka Zrenjanina, Franca Rozmana i Valtazara Bogišića i ulice: Đulje Jovanova i Iveze Vukova.

Tuzi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje), Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom.

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 15 sati: Novog Sela, Livade Bandića, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Frijeska, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje;

-u terminu od 08 do 14 sati: dio Komunica i selo Slatine.

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Šinđon, Kokošice, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci, Božija Voda (kratka isključenja u navedenom periodu), Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića i Dobrsko Selo.

Plužine

-u terminu od 8:30 do 16 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Nikšić

-u terminu od 08 do 16 sati: Pilatovci;

-u terminu od 8:30 do 15:30 sati: Pišteta;

-u terminu od 08 do 18 sati: Tupan i Klenak.

Kotor

-u terminu od 09 do 12 sati: Škaljari dio oko Crkve, Rakite-gornji dio naselja i naselje oko Dječijeg vrtića;

-u terminu od 09 do 13 sati: Risan, naselje oko stare fabrike Ljekobilje i dio Bujevine, Šklajari, od “Izgradnje” prema Crvenom brijegu i Gornjim Škaljarima.

Herceg Novi

-u terminu od 09 do 12 sati: Mokrine, Kruševice i Vrbanj.

Budva

-u terminu od 7:30 do 19 sati: dio naselja Podličak.

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Vitići.

Ulcinj

-u terminu od 09 do 14 sati: Bijela Gora i ulica Voja Lakčevića kod stare uljare;

-u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Đerane iza hotela “Prego”;

-u terminu od 10 do 14 sati: dio naselja Pinješ oko i ispod repetitora.

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Seoce.

Plav

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Babino Polje, Jara i Meteh.

Rožaje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:selo Paučina i dio sela Bašča;

-u terminu od 7:30 do 18 sati: dio sela: Bać, Radetina i Biševo.

Pljevlja

-u terminu od 11 do 17 sati: Vrulja;

-u terminu od 07:30 do 15:30 sati: Gradir Montenegro, Šula, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići i Plansko;

-u terminu od 08 do 18 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Zabrđe Živinska Farma, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Vujanović, Zenica, Duja, Dragaš, Mišović, Podrogatac, Šumani, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže, (moguća kratkotrajna isključenja), Pauče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica;

-u terminu od 7:30 do 18 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ ( moguća kratkotrajna isključenja), Metaljka, Prisoje, Babino Brdo, Đakovići, Repetitor Vraca i Skenderovina;

-u terminu od 09 do 14 sati: Radosavac;

-u terminu od 09 do 16 sati: Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica i Raćevo.

Žabljak

-u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Lukšić i Šumanovac;

-u terminu od 09 do 17 sati: Smrčevo brdo.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Timar, Slatina i Mljetičak.

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 15 sati: Medanovići, Pripčići, Livadice i Lozna;

-u terminu od 7:30 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije;

Mojkovac

-u terminu od 09 do 14 sati: Babića Polje, Čuklin, Kooperacija, Polja, Krasića Strana, Javorje i Ckara.

Kolašin

-u terminu od 09 do 14 sati: Bare, Ski Centar 1600, Klisura i Zekova glava;

-u terminu od 08 do 17 sati: Plana, Bistrica, Blatina, Migalovica, Donje i Gornje Lipovo.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.