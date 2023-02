U ponedjeljak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 06. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Botun, Dajbabe, dio Dahne, dio Drača- dio ul. Đečevića, Slobodana Škerovića i Vlada Martinovića, dio Stare Zlatice, ulica Miloja Pavlovića, zgrade na Bulevaru Ivana Crnojevića i Beogradske.

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: Mataguži, Gošići, Odžino Polje, Trešnjica, dio Balabana.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Vučica, Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane), Kosić, dio Poglavica, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Kosića, Jastreb, dio Mamućevine, Sušica, Koljat i dio Lazina, Dio Donjih Martinića – Maljat, Kokotovac i dio Podglavica, Zagreda, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama i Ciglana.

Cetinje

– u terminu od 09 do 12 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Očinića Poljane i Borišići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Neckom, dio Brlje, dio Studenaca, Dabovići i Usputnica.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Bjeliša (Mandarići), Zubaca, Tuđemila, Sušare i Manastri Ribnjak, Alkovića brijeg, Dobra Voda, Pečurice, Grdovići, Velje Selo, Kunje, Duške, Karastani, Mala Gorana, Nikezići, Velika Gorana, Pelinkovići, Metanovići, Kovačevići, dio potrošača na području Limljanja, potrošači na području Gluhog dola, dio potrošača na području Ostrosa.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Repetitor Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke.

– u terminu od 09:30 do 12:30 sati: Velika plaža, Reč, Sv. Nikola i Ada Bojana, Đerane, Gornji i Dinji Štoj.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Kriva ulica- područje oko hotela “Forza Mare”.

– u terminu od 10 do 11 sati: Morinj centar.

– u terminu od 11 do 13 sati: Kobila- Morinj.

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Sutorina- područje oko stare željezničke stanice.

– u terminu od 08 do 15 sati: Prijevor, Beci,Šćepoševići, Lučići, Topla područje između Milašinovića mosta i Novosadskog.

– u terminu od 08:30 do 09:30 sati: Područje oko zgrade Opštine i Risanska ulica.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dulipoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Buča i Goražda.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Laholo i Pripčići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Žurena, Zaton, Radulići, Rakonje, Grančarevo i Voljavac.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Trmanje i Ljevišta.

– u terminu od 08 do 16 sati: Smira, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Štitarica.

– u terminu od 09 do 10 sati: Cer.

– u terminu od 09 do 14 sati: Donji Lepenac.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornji Lepenac.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Komarača i Lijevi Meteh.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bukovica.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.