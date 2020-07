U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak, 27. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08:00 do 14:00 sati: dio naselja oko TS Zagorič, Rogami, Drezga, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vranjske Njive, Miletine Njive, Radevići, Velje Brdo, Vukovići i Gola strana;

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Zagoriča oko groblja, ulice: Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića, Branka Deletića i Brežine;

Danilovgrad

-u terminu od 07:30 do 15:00 sati: Oraovica i Bogićevići.

Cetinje

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Šinđon, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratkotrajna isključenje u navedenom vremenu), Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića.

Tuzi

-u terminu od 07:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 minuta), Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom.

Nikšić

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Dubrave i Petrovići.

-Plužine

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen.

Ulcinj

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Selita.

Bar

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Nikezići, Metanovići, Velja Gorana, Pelinkovići i Kovačevići.

Tivat

-u terminu od 08:00 do 10:00 sati: Radovići ( novo naselje), Pendrek siti, dio naselja Pod kuk, ulice: Peraška, Novosadska, Cetinjska, Beogradska, Jurija Gagarina, Risanska i Hercegnovska. .

Kotor

-u terminu od 07:00 do 13:00 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči i Rapeje;

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Krivošije i Dragalj .

Herceg Novi

-u terminu od 07:00 do 14:00 sati: Vrbanj.

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Grahovo.

Petnjica

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kalica.

Berane

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Lubnice.

Plav

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: kompletno područje Plava;

-u terminu od 09:00 do 14.00 sati: Velika.

Gusinje

– u terminu od 10:00 do 13:00 sati: kompletno područje Gusinja.

Bijelo Polje

-u terminu od0 9:00 do 15:00 sati: Ribarevine, Lijeska Breza, Medanovići, Nedakusi, Slijepač most, Ravna Rijeka, Božovića Polje, Pali, Mijatovo Kolo, Rakita, Jabučino, Okladi, Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer i Slatka;

-u terminu od 08:00 do 13:00 sati: Kanje;

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

Mojkovac

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: Slatina .

Kolašin

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Suva Gora .

Pljevlja

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Otilovići, Koši Do, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Hodžići i Trnovice.

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići i Merulja.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.