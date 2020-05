U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 01. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati – dio Gornjih Vranića (ul. Đura Čagorovića);

– u terminu od 08 do 16 sati: ul. Iveze Vukova, ul. Đulje Jovanoviće, ul. Valtazara Bogišića i dio ul. CASNO-a, kao i dio Vrela oko azila.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Novo Selo, Savović, Velmont, Livade Bandića, Lužnica, Komani, Gornji i Donji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići i Markovina, Lazarev Krst, Vinarija „Ravil“, Čelebić, Donji Zagarač i Jabuke;

– u terminu od 07:30 do 15 sati – Đeđezi i Stanjevića Rupa;

– u terminu od 12 do 14 sati – Jelenak;

– u terminu od 14 do 16 sati – Klikovače.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati – Lipova Ravan i Muževice;

– u terminu od 09 do 10 sati: dio Rubeža, ulica Vuka Karadžića, Oštrovac, dio Humaca, dio naselja Buda Tomovića, Pjastera, Koni i naselje Termoelektro;

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Rastovca, dio Vidrovana i dio Gornjeg Polja.

Kotor

– u terminu od 08 do 17 sati – Dragalj;

– u terminu od 09 do 13 sati – Grbalj i Nalježići.

Tivat

– u terminu od 09 do 11 sati – dio područja Kalimanja pored magistrale (ul. Kalimanjska I, II i III, IV u blizini pekare „Dan i noć“.

Budva

– u terminu od 09 do 10 sati – naselje Lugovi (stambena zgrada – vl. Radonjić Dragan i restoran „Lord“).

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati – naselje Rap;

– u terminu od 10 do 11 sati: Žukotrlica kod Mimoze, Jugoslovenska ulica i restoran „Amfora“.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati – naselje Đerane (kod marketa Solaris);

– u terminu od 08 do 15 sati – Gornji Kravari;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Međureč;

– u terminu od 13 do 15 sati: pekara „Krute“, pumpe Klezna, Gornja i Donja Klezna.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Ribarevine, Nedović, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Podublje, Marinkovići, Barice, Pisana Jela, Barice, Reljin Kamen, Pripčići, Nedakusi, Pavino Polje i Grubješići;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Donja i Gornja Orahovica, Dobrinje Donje, Tomaševo, Muslići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije.

Kolašin

– u terminu od 09 do 14 sati – Redice;

– u terminu od 08 do 18 sati: Rečine, Skrbuša, Mateševo, Bare, Vranještica i Jabuka;

– u terminu od 09 do 15 sati – Ski Centar 1600, tunel „Klisura“ i Zekova Glava.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati – Planinica.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati – Brvenica.

Žabljak

– u terminu od 08 do 16 sati – Novakovići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, Izbjegličko naselje „Soko štark“ dio sela Seoce i Prisoja, Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zorići i dio sela Trešnjevo.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj – Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – dio planinskog katuna Jelovica.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dosuđe, Kruševo, izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

Rožaje

– u terminu 09 do 14:30 sati – dio sela Bašča.

Obavještenje o planiranim prekidima za 02. jun

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 02. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati – dio Gornjih Vranića (ul. Đura Čagorovića);

– u terminu od 09 do 16 sati – dio Vrela oko azila;

– u terminu od 08 do 16 sati: ul. Iveze Vukova, ul. Đulje Jovanoviće, ul. Valtazara Bogišića, dio ul. CASNO-a i

i dio Mareze.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Novo Selo, Savović, Velmont, Livade Bandića, Lužnica, Komani, Gornji i Donji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići i Markovina (kratkotrajni prekidi u napajanju u trajanju do 30 minuta);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Lazarev Krst, Vinarija „Ravil“, Čelebić Donji Zagarač i Jabuke;

– u terminu od 16 do 17 sati: crpna „Grlić“, Bjelusi, Ćurilac, Lazine, Kopito Petrovića, Šimšić, Tomaševići, Begovine, Gruda, ZIP i GSI;

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Đeđezi i Stanjevića Rupa.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo, Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići;

– u terminu od 10 do 13 sati: pumpe „Vodovoda – Cetinje“, Građani, Podgor i Višnjica.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati – Jasenovo Polje i Bršno;

– u terminu od 09 do 10 sati – Pilatovci.

Kotor

– u terminu od 08 do 17 sati – Krivošije i Dragalj.

Bar

– u terminu od 08 do 18 sati – kompletan objekat robne kuće “Izbor – Bar“;

– u terminu od 09 do 14 sati – naselja Rap i Gola Glava.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Krute raskrsnica, Vladimirske Krute, Krute Duraku, Kamenički most, Leskovac, Dabezići, Mrkovsko Polje, Mali Kaliman i Međureč;

– u terminu od 08 do 14 sati – Đerane i ulica 28. decembra;

– u terminu od 08 do 15 sati – Gornji Kravari.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Medanovići, Babića Brijeg, Stožer, Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Goduša, Ličine, Vrh, Sipanje, Sušica, Moravac, Đlovići, Čampari, Osmanbegovo Selo, Vrh, Lijeska Breza i Ribarevine;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Dobrinje Donje, Dolac, Donja i Gornja Orahovica;

– u terminu od 09 do 12 sati – Crniš;

– u terminu od 12 do 15 sati – Ličine.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Kaludra.

Kolašin

– u terminu od 08 do 14 sati – Donje Lipovo;

– u terminu od 09 do 14 sati – Bare.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Mijakovići, ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Kosanica, Paćevina, repetitor „Mrčajevac“, Brenta Petrović, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino brdo, Đurđevića Tara, Kutuša repetitor, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajica, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići i Ograđenica;

– u terminu od 08 do 16 sati – Brvenica.

Žabljak

– u terminu od 08 do 16 sati – Novakovići.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – selo Kujevići;

– u terminu od 10 do 14 sati – Malindubrava.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj – Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – dio planinskog katuna Jelovica.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Gračanica, Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik, kao i katun Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Velika;

– u terminu od 10 do 12 sati: uže gradsko jezgro Plava, Dom kulture i sportska hala.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.