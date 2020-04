U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 27. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Zagoriča oko velike TS, Rogami, Vranjske Njive, Madra, Miletine Njive, Velje Brdo, firma Eminent, Radevići, Rogamski Doljan, Cerovica, Drezga, Markovići, Liša, Raći, Vukovići, Strganica, Baći, Zavala, Radeća, Lopate, Gola Strana i Stijena Piperska.

– u terminu od 08 do 16 sati: Postrana, Popratnica, Kornet, Krusi, Draževina, Lješkopoljska ulica i ulica dr. Anta Gvozdenovića.

– u terminu od 08 do 17 sati: Stanaj Adžaj.

Cetinje

– u terminu od 08 do 11 sati: Dio naselja Stankova Gomila, Bulevar Crnogorskih Junaka, dio Humaca i Bajica-Pozduje.

– u terminu od 08 do 14 sati: Crna Greda i Kruševo Ždrijelo.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Slatina i Kopilje.

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Ćurilac, Lazine, Bjeluši i Crpna Grlić.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Rokoči.

– u terminu od 08 do 16 sati: Trešnjevo i Norin.

Plužine

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Brljevo.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: dio Makedonskog naselja (potrošači u blizini objekta “Feniks”) i dio naselja Bjeliši ispod pruge.

Kotor

– u terminu od 08 do 16 sati: Luštica, Radio far SMATS-a i Uvala Veslo.

Tivat

– u terminu od 09 do 11 sati: Donja Lastva na obali, od Kamelija do Igrališta.

– u terminu od 11 do 13 sati: Češljar, Peani, Radoševići, Džorovo.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mavrijan, Ulcinjske Krute, Kruče, Kruče Uvala i Kruče Hije.

– u terminu od 08 do 12 sati: Pistula, dio naselja Ulcinjsko polje u blizni marketa “Mega-Solaris” i autoservisa “Becić” i dio naselja Kodre.

– u terminu od 08 do 16 sati: Kodre Dakine, Reč, Ćurke, Sutjel i Ada Bojana.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići i dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo i Azane (kratkotrajno isključenje DV 10kV Petnjica).

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsiće,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara i planinski prevoj Lokve (kratkotrajno isključenje DV 10kV Luge)

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Potrk, Obod, Žaljevo, Ujniče i Glibavac.

– u terminu od 09 do 15 sati: Barice, Marinkovici, Metanjac, Srdjevac i Voljavac.

– u terminu od 15 do 16 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 13 sati: Uloševina.

Kolašin

– u terminu od 08 do 14 sati: Drijenak.

– u terminu od 08 do 18 sati: Đuđevina i Mioska.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Otilovići, Lukavice, Koši Do i Krupice.

Šavnik

– u terminu od 08 do 16 sati: Tušinja.

Žabljak

– u terminu od 09 do 14 sati: Razvršje, Milovići, Lekovići, Usijek, Kovačevići, Bojbaša, Motički Gaj, Stijepović, Restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić i Provalija.

UTORAK 28. APRIL

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 28. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: Potoci, Manastir Duga, Tunel Duga, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Dromira, Kupine, Lješkopoljska ulica i ulica dr. Anta Gvozdenovića.

– u terminu od 09 do 11 sati: Uprava za imovinu i Hidrometerološki zavod u ulici Jovana Tomaševića.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

– u terminu od 08 do 17 sati: Kraće Do.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Slatina i Kopilje.

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Ćurilac, Lazine, Bjeluši i Crpna Grlić.

– u terminu od 07:30 do 16 sati: dio Livada Bandića i Grba (30 min. isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08:30 do 13:30 sati: Novo Selo, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje kao i preduzeća Savović, Selekt, Jovanović i Volmont, Bandići, Povrhpoljina, Malenza, Markovina, Đeđezi, Zagarač, Lazarev Krst, Jabuke, Vinarija Ravil.t

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Rokoči.

– u terminu od 08 do 16 sati: Trešnjevo i Šipačno.

Plužine

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišće, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica i Bezuje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Nedajno.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: dio Makedonskog naselja (potrošači u blizini objekta “Feniks”) i dio naselja Bjeliši ispod pruge.

Bar

– u terminu od 08 do 16 sati: Luštica, Radio far SMATS-a i Uvala Veslo.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mavrijan, Ulcinjske Krute, Kruče, Kruče Uvala i Kruče Hije.

– u terminu od 08 do 12 sati: Pistula, dio naselja Ulcinjsko polje u blizni marketa “Mega-Solaris” i autoservisa “Becić” i dio naselja Kodre.

– u terminu od 08 do 14 sati: Kampovi Jadrana.

– u terminu od 08 do 16 sati: Kodre Dakine, Reč, Ćurke, Sutjel i Ada Bojana.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsiće,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara i planinski prevoj Lokve (kratkotrajno isključenje DV 10kV Luge)

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Potrk, Obod, Žaljevo i Glibavac.

– u terminu od 09 do 15 sati: Grubješići, Nedakusi, Sutivan i Vlah.

– u terminu od 15 do 16 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 15 sati: Slatina.

Kolašin

– u terminu od 08 do 14 sati: Međuriječje.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Otilovići, Lukavice, Koši Do i Alići.

Šavnik

– u terminu od 08 do 16 sati: Tušinja.

Žabljak

– u terminu od 10 do 14 sati: Kovačka Dolina, Ukosci, Palež, Kočado, Podgora, Nadgora, Majčina Glavica, Tepca, Pitomine, Bosača, Vjetrena brda, Štuoc vojska i Tepca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.