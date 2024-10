U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 14. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Opasanice, dio Donje Gorice iza auto Mazda servisa, zgrade u Bulevaru Mitra Bakića preko puta Autobuske stanice, zgrade KIPS-a, ulica Iva Vizina, ulica Aleksandra Lesa Ivanovića, Velimira Stojanovića, Ljevorečke, Ljuba Ćupića i Bjelasičke, dio Bloka 30 u Ulica 27 marta.

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: dio Lamela i dio naselja u Ulica Steva Boljevića i Dušana Milutinovića

Podgorica/Zeta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Kokoti, farma Radinović, Montkarton, Lekići i Grbavci

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Tuzi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ramza Ćafs, Drume, Vitoja, Božaj, granični prelaz i carina Božaj, Kremza, Spinja, Skorać, Barlaj (kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 9:00 do 15:00sati: Helnica, Nabom, Traboin

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: dio Novog sela, Suk (kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Plana, Strahinjići, firma Kovinić i Strahinjići, Begovine, Mamućevina, Suk

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Lastva Čevska

-u terminu od 8:30 do 10:00 sati: Resna, Ćeklići

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: sela Riječke Nahije i Ljubotinj

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Gornje Selo i Suvi Do-Bajice

Plužine

-u terminu od 8:30 do 18:00 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vrzipov Do, Donje Crkvice

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: OŠ Luka Simonović, Ul. Nikole Tesle, dio Ul. Alekse Backovića

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Kodre, Kolomza, Pistula

Budva

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Naselja : Kisikana,Vodovod Petrovac,S.L.I , Golubovići

Bar

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: korisnici na području Starog Bara, Belvedera, Baukova i opšta bolnica “Blažo Orlandić”, dio korisnika u blizini opšte bolnica “Blažo Orlandić”

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Priobalni pojas na Valikom pijesku

Herceg Novi

-u terminu od 12:00 do 15:30 sati: HDL Laković u Sutorini

-u terminu od 13:00 do 15:30 sati. područje oko Volija u Sutorini

-u terminu od 14:00 do 15:30 sati: Njivički put

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Kameno, Vrbanj, Mokrine, Kosić, Lazarević, Bijelići, Kruševice, Petijevići

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Đenovići komplet, dio Kumbora prema Đenovićima iznad magistrale

Kotor

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Unijerina – Krivošije

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ledenice

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Radnovići, Pobrđe, Šišići i Ukropci, Popova Ulica, Bućin, Markan

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Ruišta

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci, dio sela Tucanje, dio grada Petnjica

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

Rozaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Bandžov

-u terminu od 9:00 do 11:30 sati: Halilovići, Kozare,Majdan i Banđov,Carine,Daciće,Gornji Bukelj,Tofi kamenolom,Kaluđerski Laz, Betonjerka,Kamenjuša,Punkt Kula,Granični prelaz Kula i Repetitor Kula

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: komplet područje Opštine Rožaje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pripčići, Gornja Lipnica, Ujniče, Nedakusi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Viniplast, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Gostun, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Sutivan, Korita , Gornja Lješnica, Boljanina, Sokolac, Vrh, Ramčina, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna, Zaton, Ribarevine, Lješnica, Dubovo

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Slijepač most-Rakita

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Krstac, Šundeci

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Gornji Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Gornji Mojkovac

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Kos 1, Kos 2

Kolašin 8:00 16:00 Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica

Kolašin 8:00 16:00 Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Kolašin 8:00 16:00 Ravni 1

Kolašin 8:00 16:00 Mujića Rečine

Kolašin 8:00 16:00 Vukićevića lug

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Male Krće

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.