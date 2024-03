U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

U ponedjeljak će, zbog planiranih radova na mreži, bez struje ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, ulica Miloja Pavlovića, Draževina, Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara, zgrade na Bulevaru Vojvode Stanka Radonjića.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Dio ul.: Boška Buhe, Krsta Popivode, Vilotija Blečića, Miloša Vuškovića, Dalmatinske, Mašana Božovića, Đura Čagorovića i Luke Gojinića.

Podgorica/Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benzinska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Komunice, Šobajići.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Stanaj Adžaj.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Kuside, Baljački Do, Bukovik.

Plužine

– u terminu od 08 do 16 sati: Miloševići.

Bar

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha), dio potrošača u Makedonskom naselju.

– u terminu od 10 do 20 sati: Ostros.

Budva

– u terminu od 10 do 13 sati: Novoselje, Medigovići, Bačvice, Buljarica, Brežine, Stupov, Petrovac, MonteCasa, Rivijera, Palas, Bankada, Prijevorac, Bentonit, Fab.Vagona, Nas.oko kisikane I kisikana, Vodovod Petrovac, Burinei Golubovići. (naizmjenično isključenje po izvodu u trajanju do 30 minuta u navedenom periodu).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Morinj centar, Kobila.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 12 sati: dio Baošića iznad magistrale, područje oko groblja u Đenovićima.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Božića.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Goražda.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Godijevo – škola, Poda, Đalovići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Čokrlije, Banje selo, Bioča, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče, Pavino polje-Draškovina, Godijevo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Bare Kraljske, Durutovac-Lokve, Dragovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 10 do 12 sati: Manastir Morača, Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Dugi laz, Starče, Dragovića polje, Ljevišta, Bojići, Redice, Bare, Đuđevina, Drijen, Podi, Prekobrđe, Ulica, Uljari.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Lepenac-Cer.

– u terminu od 09 do 15 sati: Donja Štitarica, Krstac-Šundeci.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista, djelovi Radmanca i Vrbice.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi Meteha i Glavice.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Binjoši.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.