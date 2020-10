U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 12. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Donje Gorice- ul. Pavla Mijovića, Zlate Raičević, Vojina Popovića Španca, Filipa Radičevića, Arhonta Petra i dio ul. Rista Ratkovića i Peuta.

– u terminu od 08 do 16 sati: dio ul.Vojvode Vasa Bracanova, ul. Đulje Jovanova, Iveze Vukova, dio ul. Žarka Zrenjanina, dio ul. Franca Rozmana i dio ul. Valtazara Bogišića, dio Farmaka oko crpne, dio Doljana i zgrade u Park šumi Zagorič i naselje oko njih.

– u terminu od 08 do 18 sati: Termoelektro (naselje kod Aluminijskog kombinata).

– u terminu od 08:30 do 13 sati: ul. Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića.

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša, i Pajkov Vir.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Novog Sela, Livade Bandića, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Frijeska, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje.

– u terminu od 08 do 18 sati: naselje oko benziske pumpe u Spužu, Ždrebaonik, dio Martinića oko Mosta Radovića.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: selo Kosijeri.

Nikšić

– u terminu od 08 do 18 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje (Bijela Vrata),Cerovačka Glavica, (Zlatna Strana), Dubočke Gornje (Pećinovac),Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja.

Bar

– u terminu od 07:30 do 20 sati: Dio naselja Partizanski put (Ispod Bumeranga), dio naselja Mirošica 2.

– u terminu od 07:30 do 20 sati: Komletno područje Sutomora sa okolinom (moguće beznaponsko stanje)

– u terminu od 08 do 14 sati: Vitići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Štoj, od autokampa Tomi do hotela Imperijal.

Plužine

– u terminu od 10 do 11 sati: Unač, Repetiror, Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

– u terminu od 12 do 12:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići, Carina, Šćepan Polje, Brijeg, Paklice, Tara Grab, Žeično, Babići, Šarići, Barni Do.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje, dio sela Goražde(potrošači koji se napajahu sa STS 10/0.4kV Goražde 4).

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Skočigorina, Drndari, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije-Cerovići.

– u terminu od 08 do 15 sati: Sutivan (do škole).

– u terminu od 09 do 15 sati: Žurena, Pašića Polje, Potoci, Dubovo, Laholo, Kaševari, Kostići, Brzava, Femića Krš, Prijelozi, Zagrad, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Crhalj, Ostrelj, Rakonje, Nedakusi.

– u terminu od 15 do 17 sati: Lijeska.

Kolašin

– u terminu od 09 do 14 sati: Oćiba, Liješnje.

– u terminu od 09 do 17 sati: Oćiba, Benzinska stanica, Vladoš, Lugovi, Pčinja, Crkvine, Žirci, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Krstac, Siga, Pobrsijevići, Slatina,Jakovići, Jokići, Gojakovići, Osredina, Crvena lokva, Zaboj, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

– u terminu od 10 do 12 sati: Jalovište.

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Dio sela Biševo.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Bašča.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Gornji dio naselja Glavice.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Šavnik

– u terminu od 08 do 10 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Fabrika vode Diva, Borovac. (moguća kratkotrajna isključenja na početku i na kraju radova)

– u terminu od 08 do 10 sati: Potrošači u reonu sela Grabovice.

– u terminu od 08 do 15 sati: Mljetičak, Kosorići.

– u terminu od 12 do 14 sati: Potrošači u reonu Gornjeg Timara.

– u terminu od 12 do 14 sati: Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar. (moguća kratkotrajna isključenja na početku i na kraju radova)

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac.