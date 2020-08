U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 24. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Zagoriča oko groblja, ulica Mašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte;

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Tološa, ul. Ceklinska, naselje preko puta Volija prema Bloku 9, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice, ulica Trifuna Đukuća, ul. Pavla Mijovica, ulica Džordža Džeksona i Draževina.

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati – Bregovi Mijovića.

Cetinje

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda;

– u terminu od od 9 do 11 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići,Očinića Poljane, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do i Gluhi Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15:30 sati – Rubeža i Bjeloševina;

– u terminu od 10:00 do 15 sati – Laz;

– u terminu od 09 do 15 sati – Ivanje;

– u terminu od 09 do 10 sati: Tupan, Donji i Gornji Klenak.

Plužine

– u terminu od 09 do 15 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići i Ravno.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 10 sati – Bijela (dio potrošača oko Hotela “Delfin”).

Kotor

– u terminu od 09 do 14 sati – Krivošije i Dragalj.

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati – Tripovići (dio naselja prema Muzičkoj školi).

Ulcinj

– u terminu od 09 do 14 sati – Gornja Kolomza.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 – Grahovo;

– u terminu od 08 do 18 sati – dio sela Biševo (kratkotrajni prekidi u napajanju);

– u terminu od 08 do 18 sati – dio sela Biševo.

Berane

– u terminu od 10:30 do 12:30 sati – hotel “Berane” (kratkotrajni prekidi u napajanju);

– u terminu od 13 do 15 sati – dio sela Goražde i Zagrađe u blizini vodovodne pumpe (kratkotrajni prekidi u napajanju);

– u terminu od 15:30 do 17:30 sati – pogon za preradu peleta u selu Šekular (kratkotrajni prekidi u napajanju).

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Sjenožeta i Cecune.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: naselje Ribarska, Dreškovića mahala, naselje u blizini Đžamije Šabovića i dio Čaršijske ulice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 13 sati – Hotel;

– u terminu od 09 do 13 sati: zgrada Suda, Tržni Centar i dio ul.Kralja Petra (moguća kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 15 sati – Šljivansko;

– u terminu od 08 do 18 sati – Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica.

Šavnik

– u terminu od 08 do 15 sati – Krnja Jela.

Žabljak

– u terminu od 08 do 15 sati: Kovačka Dolina, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Nadgora, Majčina Glavica, Tepca, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda i Štuoc vojska

– u terminu od 08 do 15 sati – Smrčevo Brdo.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 12 sati – Nikoljac;

– u terminu od 11 do 15 sati – Biokovac;

– u terminu od 7:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Gornji i Donji Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje, Nedakusi, Lelo i Vinilplast;

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije;

– u terminu od 08:30 do 18 sati – Gornja i Donja Orahovica;

– u terminu od 09 do 15 sati: Čokrlije, Rajkovići, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Stožer, Bliškovo, Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Pali, Mijatovo Kolo, Jabučina, Gevčina, Okladi, Loznice, Sušica, Ribarevine, Rasovo-Rosulja i Ćukovac.

Kolašin

– u terminu od 09 do 13 sati – Ravni i Vrujca;

– u terminu od 11 do 15 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Petrova ravan, Podi, Raičevine, Sela, Smira, Sreteška Gora, Ulica i Uljari;

– u terminu od 08 do 11 sati – Donje Ravni;

– u terminu od 10 do 13 sati – Gornje Ravni;

– u terminu od 12 do 15 sati – Petrova Ravan;

– u terminu od 09 do 15 sati – Suva Gora.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Stevanovac i Pobrsijevići.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.