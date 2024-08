U ponedjeljak planirani radovi na mreži u više opština

U ponedjeljak će, zbog planiranih radova na mreži, bez struje ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje oko Škole u Zagoriču, dio Korita.

– u terminu od 08 do 17 sati: UlicaSkopska, Goce Delčeva.

– u terminu od 09 do 17 sati: Orasi.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Suka, dio Begovina.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 17 sati: Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Cetinje

– u terminu od 09 do 14 sati: Crna Greda, Kruševo Ždrijelo.

Zeta

– u terminu od 09 do 12 sati: Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega.

Nikšić

– u terminu od 08 do 14 sati: Ul. Sava Stanojevića, dio Grebica.

– u terminu od 08 do 15 sati: Lukovo, Bukovik.

– u terminu od 08:15 do 15 sati: Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Gvozd, Ćeranića Gora, Smoljevina, Gradačka Poljana.

– u terminu od 09 do 17 sati: Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 12 sati: Potrošači na području Gluhog dola, Bujića, Litina, Limljana, Karuča, Pozanja, vodovodne pumpe Malo oko i Velje oko.

– u terminu od 12 do 14 sati: Potrošači na području Sušare, Boškovića i Manastir Ribnjak.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Mandra.

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati: Dragalj.

– u terminu od 09 do 12 sati: Područje oko kruznog toka kod Vračara, područje oko Vatrogasnog doma.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 08:30 sati: Kumbor-područje ispod Pršut krivine.

– u terminu od 08 do 11 sati: Kameno, Vrbanj.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Donje Rženice.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Potkrajci, Brzava, Medaševine.

– u terminu od 08 do 16 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ivanje, Ribarevine, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna, Vrh, Korita.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Gornja Rovca, Mušovića Rijeka, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Padež, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Zaboj.

– u terminu od 08 do 16 sati: Štitarica, Mrdo, Kovijanići, Ćetkovići, Pejovići, Podbišće, Feratovo polje, Gacka, Kraljevo kolo, Baza 1, Baza 2, Biogradsko jezero.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: selo Bor, dio sela Radmanci, Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Vojno Selo

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Meteh, Jara i Babino Polje (kratkotrajna isključenja).

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Fejzići.

– u terminu od 10 do 12 sati: Pogoni: Autoservis, Dekor, Fabrika Mašinskih djelova, Tofi i Ibar Mont, Titeks i Kristal, Naselja: Zeleni, Žute Litice i Županjica, Sela: Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Grahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Džudževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont, TV Repetitor, Hurije, Grahovo, Gornja Lovnica, DonjaLovnica, Bubovići, Klanac, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.