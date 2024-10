U ponedjeljak nastavak radova na mreži, isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 7. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 07 do 15 sati: Ulica Bratonožićka i dio naselja oko groblja u Zagoriču, Dio Veruše oko pilane, Dio Veruše.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio zgrada ispod brda Ljubović u Ulica 27 marta pored Kodre, Ulica Branka Radičevića.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Ul Plitvička, Bore Stankovića, Aerodromska i Bohiljska.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk.

– u terminu od 08 do 16 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 16 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 07 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrzipov Do, Ul. Dragovolučka, Ul. Bistrička, MZ Dragova Luka, Ul. Durmitorska, dio Dragove Luke.

– u terminu od 09 do 10 sati: Carine, Liverovići, Gluščje Selo, Konak.

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Prijespa, Carev Most, Ul. Rudarska, UL.Gračanička, Šljunkara, Progres, dio Gvozdenica, Distributivni Centar, Asfaltna baza, Mehanizacija i Programat, dio Kličeva.

– u terminu od 14 do 18 sati: Gradnja inženjering, Ćipranić, Žirovnica, Rudnici Boksita Bunići, Laz, Dragovoljići, Risji Do, Ploča Dragovoljska, Kunovo, Dio Rubeža, Lukovo, Granice, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Gvozd, Prekića Polje, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gradačka Poljana.

Plužine

– u terminu od 08 do 17 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Podmilogora, Trsa, Lica, Boričje, Boričko Brdo, Nedajno, Pišče, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Bezuje, Vrošnica, Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 12 sati: dio potrošača u ul. Knjeginje Zorke i dio potrošača u Ilinom kod Dodoša.

– u terminu od 11 do 13 sati: potrošači na području Starog Bara, Belvedera, Baukova i opšta bolnica “Blažo Orlandić”, dio potrošača u blizini opšte bolnica “Blažo Orlandić”.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, dio naselja Kolomza.

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati: Zvečava.

Tivat

– u terminu od 11 do 13 sati: Donji Kalimanj, Belani, Župa, Bonići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Mašte i Zagorje.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Slatka, Biokovac, Sadici, Božovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Viniplast, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Gostun, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava.

– u terminu od 09 do 12 sati: Pošta, Ulice Živka Žižića, Lenke Jurišević i dio Tršove ulice.

– u terminu od 09 do 14 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac, Potoci, Pašića Polje, Femića krš, Žurena, Laholo, Brzava, Prijelozi, Kaševari, Zagrad, Kostići, Dubovo, Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda, Srđevac, Trubina.

– u terminu od 09 do 16 sati: Sipanje, Ivanje, Korita, Ivanje , Sutivan, Boljanina, Sokolac, Vrh, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna, Zaton, Ribarevine, Lješnica, Dubovo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Padež, Mujića Rečine.

– u terminu od 08 do 17 sati: Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski centar 1450, Paljevine.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Dobrilovina, Ambarine.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Mojkovac.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Petnjice, Radmanaca i Tucanja.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jara, Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže, Male Krće.

– u terminu od 10 do 12 sati: Ul. Boška Buhe, Tršova, Voja Đenisijevića, Glasinačka, Boška Buhe, zgrada iznad apoteke, Apoteka Risto Vukotić.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grahovo.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

