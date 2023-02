U ponedjeljak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Gornji Zagarač, Donji Martinići-Kiro Radović i Prentina Glavica;

– u terminu od 8:30 do 15 sati – dio Veljeg Brda i Sretnja.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Dabovići, Brezovika, dio Gornjeg Polja i Koravlica.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati – repetitor Možura;

– u terminu od 8 do 14 sati – dio naselja Nova Mahala(ulica Mehmet Gjyli) i dio naselja Đerane iza marketa Kallaba.

Bar

– u terminu od 8 do 14 sati – naselje Dubrava;

– u terminu od 8 do 13 sati: Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi, Šišovići, Vodovod (4,5,6 ) vodovodni bunari (7,8,9,10) Orahovo, Dupilo i Popratnice (beznaponska pauza neće trajati duže od 60 minuta).

Kotor

– u terminu od 9 do 13 sati – selo Kolozun i dio naselja Bujevina-Risan;

– u terminu od 7:30 do 18 sati – naselje iza hotela Blue Bay;

– u terminu od 9 do 10 sati – Centar naselja Muo i okolina rive.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 15 sati – Đurići i Bjelske Kruševice;

– u terminu od 8 do 13 sati – Lućići, Ščepoševići i Prijevor.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 14 sati: Ivanje-Koraći, Ivanje-škola i Ribarevine;

– u terminu od 9 do 16 sati: Lješnica, Radulići, Rakonje, Grančarevo i Voljavac;

– u terminu od 11 do 13 sati: Babića Brijeg, Zaimovića Livade, Rijeka, Ćukovac, Tržni centar – NOVI, Lješnica, Banje Selo i Gornja Lipnica.

Kolašin

– u terminu od 8 do 15 sati – Trmanje i Ljevišta;

– u terminu od 8 do 16 sati: Smira, Đuđevina, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 15 sati – Gacka;

– u terminu od 9 do 15 sati – Osredine;

– u terminu od 9 do 14 sati – Štitarica I;

– u terminu od 10 do 12 sati: Uloševina, Lepenac, Cer, Žari i Lojanice;

– u terminu od 8 do 15 sati – Štitarica.

Žabljak

– u terminu od 10:30 do 14:30 sati: Buljov Pod i dio ul. Njegoševe, pumpe na Crnom jezeru, hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, kuća na Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, Hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, zgrada Opštine i Suda, zgrada Policije, dio Trga Durmitorskih ratnika, ul. Vuka Karadžića, tržni centar i dio ulice Narodnih heroja.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Biševo.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Vusanje.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – selo Crni Vrh.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Trešnjevo i Rijeka Marsenića.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

