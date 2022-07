U ponedjeljak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 14 sati: djelovi ulica: Beogradske, Ulcinjske, Atinske, Petra Lubarde, Goce Delčeva, Vukice Mitrović i dio Bulevara Ivana Crnojevića.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dahna, Dajbabe i Botun, dio Tološa – dio ulica: Ceklinske, Milana Raičkovića i Vlada Raičevića, dio Momišića – dio ulica: Fruškogorske, Belvederske, Nikca od Rovina i Baja Pivljanina, dio Donje Gorice uz obalu, u blizini sportskih terena, dio ulica: Moskovske, Vasa Raičkovića, 13. jula i Svetozara Markovića.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Fabrika sira, Stologlav, Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo market, Velje Brdo, Donje Šume, Pričelje, Stanić, Lakat, Iverak, Donji i Gornji Crnci, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Seoca, Radovče i Ćelija Piperska. (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 08 do 15 sati: Osredina i Bregovi Mijovića i dio Studenog.

– u terminu od 09 do 11 sati: Područje grada Danilovgrada, Jelenak, Klanica, Farma koka, Brojler, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Donji Martinići, Donje Selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj Uba, Jablan, Pješivci, Bogićevići, Lalevići, Veleta, Rova, Brijestovo, Sretnja, Mosori, Frutak, Kujava, Rsojevići, Orja Luka, Vinići, Zagorak, Tunjevo, Viš, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šabajići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Grlić, Ćurilac, Lazine, Bjelousi, Kopito Petrovića, Begovine, Tomaševići, Gruda, Jabuke, Lazarev Krst, Gornji i Donji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići, Branelovica, Zagreda, Velje Polje, Pažići, Slap Zete, Glava Zete, Dobro Polje, kao i preduzeća GSI i ZIP. (moguća i naknadna isključenja).

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio Njeguša – Erakovići, Dugi Do.

– u terminu od 09:30 do 10:30 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Bobija, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Češljari, Đalci i Božija Voda.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Somina, Donje Crkvice i Riđani.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Rudinice i Bajovo Polje.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Ostros.

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati: Gornji kalimanj – dio ulice Gornji kalimanj III.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Gnjili Potok.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte, Rovca i dio sela Goražde.

– u terminu od 09 do 16 sati: Kompletno područje Opštine Petnjica, Hemijska industrija Polieks, Sela: Babino, Dragosava, Zagrađe i dio sela Goražde.

– u terminu od 10 do 18 sati: Planinski katun Jelovica.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Ivanje – škola.

– u terminu od 09 do 16 sati: Cerovo 2, Jabučina, Kovren, Pavino polje i Gornji grad.

– u terminu od 09 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Selišta, Sunga i Bare kraljske.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

– u terminu od 10 do 11 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Polja.

– u terminu od 08 do 17 sati: Dobrilovina, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 13 sati: Lepenac.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Tucanje.

Plav

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Dio sela Velika.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Njeguš.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS