U ponedjeljak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 13. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Mosor, dio Zlatice, dio Rogama, Smokovac, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dvorana Univerziteta kod studentskog doma, Profesorska zgrada u City kvartu, ulice Baku i vladike Visariona Borilovića i Master kvart (moguče isključenje)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica II sandžačke brigade, dio Ulica Španskih boraca, dio ulica Žikice Jovanovića Španca, Ulica Koste Raćina, dio naselja preko Ribnice, Ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska, dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice, Cerovice, Ulica Sarajevska, Ulica 8 jula, Ulica Zetskog odreda, Ulica Franca Rozmana, Drezga, Naselje oko velike TS u Zagoricu-ulicaPiperska, Ulica Miloja Pavlovića, Ird Šume, Zgrada u Ulica Marka Miljanova

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: dio Filendara, dio Pričelja

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Zgrada u ul. Nikca od Rovina

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:45 sati: Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio sela Bratešići

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Gornji dio Škaljara

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kovači, Glavatičići, Zagora, Krimovica, Platamuni i Trsteno

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donja Polja

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Gornji Mojkovac (Traforeon ‘Školski centar’), Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela, Vrujca, Višnje, Svrke

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Vlah, Zaton – Klinac, Zaton-stara škola, Boljanina, Pašića polje, Bistrica, Njegnjevo – staro selo, Lipnica, Dobrakovo, Gimnazija – Babića brijeg, Barice, Stožer, Marina ravan, Kostići, Ribarevine, Srđevac, P-oda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Kruševo, Pripčići

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Autobuska stanica ‘Novo-prevoz’, Benzinska pumpa, Ulica Slobodana Penezića, Gradska Gasalhana

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Goražde, Selo Veliđe

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Božiće

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Selo Kalica, Vrševo i Azane

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela lijevi Meteh i selo Komarača

Rozaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Besnik, prigradska naselje Zejnilagići

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Dio naselja Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

