U ponedjeljak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak 30. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati: dio Maslina, Zlatice i Murtovine uz tranzit, od hotela Keto do pasarele na Zlatici – u tom smjeru, s desne strane tranzita (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 9:30 do 13:30 sati: veći dio Kakaricke gore, dio Maslina – oko SC Dadex i škole “Vladimir Nazor”, prema kasarnoj i kasarna i dio Ibričevine prema Ribnici (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati:Dio Kakaricke iznad kasarne Masline

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati:Ibričevina, naselje oko Savinog potoka, dio Maslina – oko mjesne zajednice i ispod Kakaricke gore (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 08 do 15 sati:Željeznička stanica Bioče, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Orah, Boljesestre, Seoštica, Lutovo, željeznička stanica Lutovo i bazne stanice Lutovo,Dio Gradaca

,Momče,Lazorci

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 16 sati:Fabrika sira, Stologlav, Eko selo, Iverak, Lakat, Ćelija Piperska, Gornji, Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruišta i Vukotica (kratkotrajno isključenje)

Osredina, Bregovi Mijovića i Donji Crnci,Suk

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Seoca,Lukovo

Plužine

-u terminu od 08 do 18 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora

Kotor

-u terminu od 08 do 15 sati:Zvečava

-u terminu od 09 do 12 sati:dio potrošača u naselju Prčanj-Glavati

Ulcinj

-u terminu od 08 do 15 sati:Kolomza, Pistula, Repetiror Možura, dio naselja Kodre

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Dio sela Mašte, uže gracko jezgro Naselje od Crvenog solitera do Vojnog Odsjeka ,Dio ulica: Četvrte Crnogorske Brigade,Teramska i 29 Novembra,selo Zagprje

Mojkovac

-u terminu od 08 do 14 sati:Dobrilovina,Krstac-Šundek

-u terminu od 08 do 12 sati: Gornji Mojkovac

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica,Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Padež,Vranještica

Bijelo Polje

-u terminu od 14 do 20 sati: Nikoljac (dio naselja između škole i kapele)

-u terminu od 08 do 14 sati: Slatka, Božovića polje

-u terminu od 09 do 16 sati: Ivanje,Sipanje,Ivanje,Korita,Sutivan,Sokolac,Vrh,Ribarevine,Dubovo

Zaton,Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna

-u terminu od 08 do 16 sati: Viniplast, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Gostun, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Orahovo-Opština Petnjica,dio sela Tucanje ,dio grada Petnjica (

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Ulica JNA i Čekića Mahala-Opština Gusinje

Rozaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati:Selo Grahovo-Opština Rožaje

Pljevlja

-u terminu od 09 do 17 sati: Male Krće,Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica,Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari

-u terminu od 09 do 12 sati: Ul.Drvarska, Vardarska, dio potrošača iz ul.Vojske Jugoslavije, dio Lovćenske, kapela Ravni

Žabljak

-u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja,Milovići, Razvršje, Lekovići, Usijek, Kovačevići, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžići, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

