U ponedjeljak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 4. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Kupusci

Podgorica / Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benzinska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Komunice, Daljam

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ul. Jezerska, Trebinjski put, dio Kapinog Polja, Studenca, Poljoprivredno Dobro, Aerodrom, NTC, Dio Kočana, Auto-Baza, ul. Krupačka, dio Vilusa, Straševina – Barake, Ul. Budoška, Ul. Vrtačka, dio Straševine , Bukovik

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: MUP, Ul. Milovana Pekovića, Ul. Novice Cerovića, dio Ul. Vuka Karadžića, Ul. Voja Deretića, Motel Trebjesa

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Barni Do

Bar

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha), na području naselja Sozine

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, dio naselja Zoganje, dio naselja Pistula, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kalače

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci, dio sela Vrbica

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kruševo, selo Dosuđe

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde, selo Babino

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina, Zorići, dio sela Seoce , dio sela Božiće

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati. Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Zbljevo

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bistrica, Donja Štitarica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Podbišće

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Durutovac-Lokve, Dragovića polje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kruševo, Crhalj

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Čokrlije, Banje selo, Bioča, Pavino polje-Draškovina, Rakonje, Nedakusi

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.