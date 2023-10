U ponedjeljak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 09. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio Stare Zlatice, Dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, dio Tološa, ulicaTivatska i Boška Buhe, dio Tološa, ulicaIvangradska, Serdara Mila Vlahovića i Kotorska

Tuzi

9:00 13:00 Gojčaj, Rokšped – Vuksanlekići, Vuksanlekići, dio Sukuruća, dom kulture i crkva u Sukuruću, Kodrabudan, Dreševići i Podhum

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Fabrika sira, Stologlav, Eko selo, Iverak, Lakat, Osredina, Bregovi Mijovića, Ćelija Piperska, Gornji i Donji Crnci, Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 satzi: Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo Market, dio Veljeg Brda, Donje Šume, Pričelje, Stanić, dio Istražnog zatvora

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Grlića, Bjeluši, dio Ćurioca, dio Lazina, Kopito Petrovića, Šimšić (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Lazina, dio Ćurioca, ZIP Jastreb, dio Begovina, Tomaševići, GSI (građevinski materijal) u Ćuriocu, Gruda, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Lazarev Krst, Markovina, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi i Bandići

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 10:30 sati: Tunel Njeguši i Kuk

-u terminu od 10:00 do 17:00 sati: Njeguši i Žanjev Do

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 8:30 sati: Tehnopolis, Hotel Onogošt, Dom Zdravlja, Bolnica , Zgrada Drvoimpexa, Mlin, Gimnazija, ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski Centar, Naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. Crnogorske, ul. Alekse Backovića, Neksan, Rudo Polje, Tempo, Ul. Narodne Omladine, Vartex, Tržni centar, Njegoševa, Dio Novice Cerovića, Manastirska, Varadarska, dio Trga

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Javljen

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Usputnica, Bobotovo Groblje

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: potrošači u blizini Biskupade, ul. Pavla Rovinskog i Adrovića brijega, dio potrošača u blizini Islamskog centra i Opšte bolnice Bar, ul. Gornja Čeluga i potrošači na području Runja (Ostros).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Pinješ(kod groblja).

Herceg Novi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Rose- Poluostrvo Luštica

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Jošica, Kamenari, Đurići, Greben

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Gomila- područje prema Sušćepanu

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Donja Lovnica

-u terminu od 9:00 do 16:30 sati: Gradska naselja:Školski centar,Izbjegličko naselje,uži dio grada Rožaje i dio naselja Bandžovo brdo

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kompletno područje- Opštine Petnjica (2338 potrošača) i Hemijska industrija Polieks,Sela:Babino,Dragosava,Zagrađe, Dio sela Goražde

Plav

-u terminu od 9:00 do 18:30 sati: Jasenica i Hoti – Kratkotrajna isključenja

Petnjica

-u terminu od 8:30d do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Gusinje

-u terminu od 10:00 do 14:30 sati: Uže gratso jezgro,Ulica Omeragića-centralni dio-Škola,Ambulanta i zelena Pijaca,čekića Mahala,ulica JNA,naselje u blizini Radončića Đžamije i zgrada opštine

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica, Štitari, ,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš, dio naseljaTaluma, Selo Crni Vrh, Zagorje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Božiće

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Krstac, Šundeci, Pržišta – Lazine

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Biočinovići, Drpe, Selišta, Paljevine, Rijeka Mušovića, Ski centar 1450, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mujića Rečine, Međuriječje, Ljevišta, Oćiba

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Lješnica, Ravna Rijeka

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Gorice, Boljanina, Slatka, Mijatovo Kolo, Sutivan, Prijelozi 2 – Zakom, Rajkovići

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Pljevlja

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

-u terminu od 13:30 do 14:00 sati: Naselje Šula, Gradir Montenegro, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Male Krće, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Provalija

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

