U ponedeljak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 12. decembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Rogama, Velje Brdo – moguća isključenja.

– u terminu od 08 do 15 sati: Zgrade u Bulevaru Mitra Bakića preko puta Autobuske stanice, Zgrada Galenike u Bulevaru Save Kovačevića kao i zgrade i naselje iza nje, Đurkovići, Donja Radeća, Donji Markovići, Drezga, Gola Strana, Cerovice, Liša, Lopate, Radeća, Radevići, Daljam Rogamski, Stijrna Piperska, Straganica, Vukovići, Zavala.

– u terminu od 08 do 17 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nik Maraš, Stijepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Karaula Poprat i Repetitor Zatrijebač.

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Bera.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, dio Donjeg Zagarača, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica.

Cetinje

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Područje Katunske nahije: Cuce, Bjelice, Čevo, Velestovo, Markovina, Ubli, Bijele Poljane, Ćeklići, Resna i područje Lastve Čevske.

Nikšić

– u terminu od 08 do 09 sati: Ul. Vuka Karadžića, Koni, Pjastera, Tile auto servis, Dio naselja Buda Tomovića.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio Dragovoljića.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Mratinje selo, Repetitor Mratinje.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: naselje Gošići – Brca.

Budva

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Naselje Čelobrdo.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela, Repetitor Možura.

Tivat

– u terminu od 09:30 do 11:30 sati: Kava i Marići (dio potrošača).

Kotor

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Rakite- donji dio naselja i stadion FK Bokelj, Dom Gluvonijemih, Područje oko stare Livnice.

– u terminu od 09 do 12 sati: Sveta Vrača- donji dio naselja.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Lučići, Bunovići, Bakoči, Repaji.

– u terminu od 10:30 do 13 sati: Stari Grad-područje oko crkve Sv. Nikole

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati: Modra Ploča- Čela.

– u terminu od 08 do 15 sati: Kamenari –Jošica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Tijesni Klanac, Mojdež, Kulinovići.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Planinski katun Gradišnica, sela Poda i Sućeska.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Zaostro.

Bijelo Polje

– u terminu od 07 do 17 sati: Strojtanica, Rasovo, Loznice, Obrov, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’.

– u terminu od 08 do 12 sati: Mioče.

– u terminu od 09 do 16 sati: Cerovo 2, Ribarevine, Orahovica, Žurena i Žiljak.

– u terminu od 11 do 14 sati: Ostrelj.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvine, Simače, Smira.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Kos 1, Kos 2.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 13 sati: Bjelojevići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Brezovac.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Gropa.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, Azane.Vrševo.Tucanje i Lješnica, dio grada Petnjica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Šarkinovića Lakat.

– u terminu od 11 do 14:30 sati: Rudo Polje, Šarkinovići i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari.

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 10 do 14:30 sati: Dio sela Mujevići

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Strug.

– u terminu od 10:30 do 11 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Vrtoč Polje, Donja i Gornja Bukovica, Borovac, Opština Šavnik, zgrada Policije, JU ”Obrazovni centar” Šavnik, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac – moguća isključenja u navedenom terminu.

– u terminu od 11:30 do 12 sati: Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela – moguća isključenja u navedenom terminu.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

