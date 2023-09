U ponedeljak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 18. septembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Farmaci oko Škole, Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića, Dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. februara, naselje oko Škole u Zagoriču.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, pilana Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, dio Ćurioca i dio Orje Luke (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vitasojevići, Šišovik, dio Dragove Luke, Repetitor Tović, Relejska, Durmitorska, dio Dragovolučke, dio Bistričke, Kamenička, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla.

– u terminu od 09 do 11 sati: Riđani, dio Vitalca.

– u terminu od 09 do 16 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do.

– u terminu od 11:30 do 14 sati: Široka ulica.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Brezna.

– u terminu od 08 do 18 sati: Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica i Bezuje.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Grdovići i dio potrošača u blizini distribucije.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja iza pijace i robne kuće.

Tivat

– u terminu od 08 do 11 sati: Gošići.

Kotor

– u terminu od 09 do 11 sati: Dobrota- Zrenjaninsko (područje od Autokampa do Krive ulice).

Herceg Novi

– u terminu od 11 do 14:30 sati: Poluostrvo Luštica – Petrovići, Zabrđe, Obosnik, Klinci, Mrkovii, Tići, Rovanac, Eraci, Radovanići, Merdari, Brguli, Ponta Veslo, Žanjice, Mirušta, Kabala, Rose, Velji Kam, Rakite, Špiljice, Pristan, Mamula.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo.

Berane

– u terminu od 07:30 do 18 sati: djelovi Štitara i Bubanje.

– u terminu od 08 do 17 sati: Zagrad.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš, dio naseljaTaluma, Zagorje.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Prijelozi 2-Zakom, Rakita, Majstorovina, Grab, Slatka, Sutivan, Cukovac i Lozna.

Kolašin

– u terminu od 08 do 10 sati: Rijeka Mušovića, Ski Centar 1600, tunel Klisura, RDC Zekova Glava, mala hidroelektrana Paljevinska.

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte, Ljevišta, Međuriječje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09 do 14 sati: Breza i Spomen Dom.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Krstac, Šundeci, Štitarica, Lazina, Ćetkovići, Mrdo, Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Kovijanići, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grnčar.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti i dio Velike.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Mujevića.

Žabljak

– u terminu od 09 do 12 sati: Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka.

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

