U petak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 28. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08:30 do 12:30 sati: dio Maslina, Zlatice i Murtovine uz tranzit, od hotela Keto do pasarele na Zlatici – u tom smjeru, s desne strane tranzita (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 08 do 15 sati: Stambeno poslovni kompleks ACTON,Petrovići,Brskuta

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 11 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 07 do 15 sati: Suk, Osredina

Cetinje

-u terminu od 08 do 16 sati:Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Krtine, Šljeme, Presjeka

-u terminu od 08 do 13 sati: Vasiljevići

Plužine

-u terminu od 08 do 18 sati:”Unač, Repetiror

Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora,Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Kotor

-u terminu od 09 do 10 sati: Osnovna škola, Vodovod, Carine, dio Male prema Bolnici

-u terminu od 08 do 11 sati: centar Prčnja

Ulcinj

-u terminu od 09 do 12 sati: Gornji Štoj, Ada Bojana

Bar

-u terminu od 07 do 15 sati: Potrošači oko hotela Royal Azur, Atlantic, ispod “Volija” na Velikom Pijesku, Marin ploča.

-u terminu od 08 do 13 sati: Gornji Štoj, Ada Bojana, dio naselja Đerane uz bulevar Teuta, kod servisa Kliko’s

-u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Ada Bojana(lijeva) od mosta prema račvi.

-u terminu od 09 do 11 sati: Gornji Štoj, Ada Bojana

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30: Selo Kozare-Opština Rožaje

Plav

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Mašnica

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Begluci, Dom Kulture, dio sela Dosuđa-

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Dio sela Prisoja

Mojkovac

-u terminu od 09 do 14 sati: Ambarine, Slatina

-u terminu od 09 do 15 sati: Dobrilovina

Kolašin

-u treminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica,Padež,Gornja Rovca

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati: Babića brijeg , Čokrlije,Majstorovina

-u terminu od 09 do 17 sati: Lješnica,Rasovo – Rastoka,Ribarevine, Ostrelj, Zaton,Ramčina

Pljevlja

-u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Đurđevića Tara

-u terminu od 09 do 15 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova,Podrogatac, Pauče, Šumani, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borova,Bijela

Žabljak

-u terminu od 09 do 17 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora

-u terminu od 08 do 12 sati: Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

