U petak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 10. novembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Mosor, dio Zlatice, dio Rogama, Smokovac, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica , dio Meduna, Drezga, dio Goljemada

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandićkih, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski, Mokanje, Pištet

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Boričje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: svi korisnici sa područja Golije

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 16:30 sati: Lazaret, Meljine, Lalovina, Zelenika, Baterija Zelenika, Kućansko Polje, Opačica, Marići, Presjeka, Sasovići, Nogulovići, Nakićenovići, Avramovići

-u terminu do 7:00 do 16:00 sati: Topla 1, Hotel Topla, Topla Mađari, Novi Put, područje ispod i iznad Autobuske stanice , područje oko Gradskog muzeja

Kotor

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Sveta Vrača

Budva

-u terminu od 9:00 do 20:00 sati: naselje Medigovići I Novoselje .

Bar

-u terminu od 13:00 do 16:00 sati: Čanj Markičići, Čanj Dvorište, Zlatibor, Paviljon 7, Paviljon 10, Hotel Niš, Kaptaža,Mišići-Liše Potok, Grabovik, Mišići, Đurmani, Kamenolom, dio naselja Zagrađe, Velji grad, Crni Rt

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: četiri objekta kolektivne gradnje- isključenje na KPO, dva objekta kolektivne gradnje – isključenja na KPO

-u terminu do 8:00 do 14:00 sati: Manastir Ribnjak, sati: korisnici na području Runja (Ostros), korisnici na području Gluhog dola u blizini tunela “Sozina”.

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kruče uvala prema Barakudi

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Slatina

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00s sati: Okruglica

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Siga, Krstac, Jakovići, Jokići, Stričine, Stevanovac, Slatina, Gojakovići, Pobrsijevići, mHE Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredine, Zaboj, Crvena lokva, Žari – Razboj

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Rečine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Selišta, Drpe, Biočinovići, Paljevine, Ski centar 1450, Rijeka Mušovića, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Velje Duboko

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Lješnica (središnji dio naselja), Babića brijeg, dio Rasadnika, Bijeli potok

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rakonje, Ivanje-Koraći, Tomaševo, Žurena, Slatka

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, dio sela Tucanje

Berane

-u terminu do 8:30 do 14:30 sati: selo Veliđe, selo Zagorje

Plav

-u terminu od 9:00 do 16:30 sati: Ski Lift, Gropa,Hoti,Vojno Selo,Hakanje i dio sela Đurička Rijeka – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice, dio sela Velika

Andrijevica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati. selo Gornje Luge

Rožaje

-+u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići, dio sela Kalače

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Hurije,Grahovo,Gornja Lovnica,Donja Lovnica,Bubovići,Klanac,Bašča,Sastanci,Lučice,Gržice,Ćosovica,Zloglavlje i Honsiće

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

