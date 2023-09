U petak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 15. septembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina, 18. Februar, Farmaci oko Škole

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: ulica Mašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte

Zeta/Tuzi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kodra, Dušići, dio Sukuruća, Lekovići, Vranj, Vladne, Dubrave, dio Mataguža prema Dubravama, fabrika čipsa

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Dubrava

Danilovgrad

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio Spuža, Pekara Anđela, Eurozox, Eurosalon, mliječna farma, Monteks i naselje oko njega, Ćukovac, željeznička stanica Spuž, mlinovi Jastreb i Šajo, Pržine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, dio Ćurioca i dio Orje Luke (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Komunice, Potkraj Šaranovića

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Brezna

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Tara-Grab, Šćepan Polje, Paklice, Carina-Šćepam Polje, Brijeg

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bobotovo Groblje, Vitasojevići, Šišovik, dio Dragove Luke, Repetitor Tović, Relejska, Durmitorska, dio Dragovolučke, dio Bistričke, Kamenička

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Grdovići

Kotor

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Dobrota- Zrenjaninsko (područje od Autokampa do Krive ulice )

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Sveta Vrača- kratkotrajni prekidi u perodu izvođenja radova

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Autokamp, Daošine, Donji put-područje od konobe “Portun” do Oparenog Brijega -kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Gornja Lovnica,Bubovići,Klanac,Bašča,Sastanci,Lučice,Gržice,Ćosovica,Zloglavlje i Honsiće

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Jasenica i Hoti – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Brezojevice

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Grnčar – Kratkotrajna isključenja

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Veliđe

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: selo Zagrad

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Oblo Brdo, dio sela Prisoja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: selo Lukin Vir, dio sela Seoce, dio sela Trešnjevo

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Ravni, Bistrica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Štitarica , Gacka, Siga, Krstac, Jakovići, Jokići, Stričine, Stevanovac, Slatina, Gojakovići, Pobrsijevići, mHE Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredine, Zaboj, Crvena lokva

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sjerogošte

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Velje Duboko

ijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rasovo, Mahala, Sela, Lipnica, Mijatovo kolo, Kičava, Grubješići, Bijeli potok, Biokovac, Bliškovo, Čokrlije, Gorice, Grab, Kovren, Krstače, Mahala, Pavino polje, Rajkovići, Slatka, Stožer, Vergaševići, Božovića polje

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: naselje Bogiševac, naselje Dolovi, Dragaševića imanje, Osnovna škola na Gukama, JPU ”Eko bajka” na Gukama, Hram Svetog Georgija, naselje oko Hrama, naselje Brdo, ul. Peđe Leovca, dio ul. Bobovske, Durmitorska, naselje Balibegovo brdo, naselje Gagovića Imanje, gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba Dragaševića, Budvanska, dio ul. Božidara Žugića, Bjelopoljska, Vojni Logor, Dragićevića imanje, ul. Nemanjina, Zagrebačka, Stevana Samardžica, Vlatka Samardžica, dio ul.Njegoševe, 29. Novembra, Drvarske, Osnovna škola Salko Aljković, zgrade Obnove, zgrada GM1 i GM2, GM3, GM5 – svi ulazi, ul. Miša Cvetkovića, Iva Andrića, dio ul. Lovćenske, GM6, GM7, GM8, ul. Drvarska, Vardarska, dio Lovćenske, kapela Ravni, vojna fabrika – Vektra Optel, zgrada TE, ul. Boračka, dio ul. Kralja Petra, Vase Čarapića, Ivana Milutinovića, sportski centar Ada, JU Dom starih, zgrade u ul. Mila Peruničića, restoran Milet Bašta, ul. Vuka Kneževića, dio ul. Vardarske, gradska pijaca, hidrofor, ul. Vojske Crne Gore, dio ul. Drvarske, Lovćenske, naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ul. Volođine, zgrade u naselju Kupusište, pumpe za vodu na Bogiševcu, ul. Njegoševa, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirske, Manastir Svete Trojice, zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica Policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra, zgrada Opštine Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, Nikole Pašića, naselje Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica, Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Košido, pilana Marić Vukoman, pilana Spajić, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, pilana – Marić Vuko, Ranče, carina Ranč, granični prelaz Ranče, brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli – moguća kraća isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Babino Brdo, Poblaće, Prisoje, Metaljka

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS