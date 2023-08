U petak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi.

– u terminu od 11 do 13 sati: komplet područje Kuča.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Frutka i dio Bandića-Mokanje.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Meteriza.

Tuzi

– u terminu od 09 do 12 sati: Kodra, Dušići, Lekovići, dio Sukuruća, Vladne, Vranj, dio Mataguža i Dubrave.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Višnjića Do, Koravlica, Raspuće.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Ivanje.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

– u terminu od 09 do 11 sati: Bajovo Polje.

– u terminu od 11:30 do 14 sati: Potrk.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje Ada (od mosta prema račvi).

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Veliđe.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Babića Brijeg, ul. Nikice Kneževića, Jabučina, Vrh, Ćukovac, Potkrajci, Lješnica, Drndari i Zminac.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrujca, Ravni, Međuriječje, Sjerogošte i Ravni.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Redice, Drijenak.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Krstac – Šundek, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta i Žari – Razboj.

Petnjica

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio Vrbice.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, dio sela Trpezi.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice. (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Murino).

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hoti i dio sela Meteh.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Male Krće, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Kalače).

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja i Palež.

Šavnik

– u terminu od 09 do 18 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

