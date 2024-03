U petak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

u terminu od 10:00 do 12:00 sati:Miletine Njive, Madra, dio Rogama, Vranjske Njive, naselje oko velike trafostanice u Zagoriču (PG1) – Piperska

u terminu 8:30 do 14:00 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat

u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Profesorska zgrada do studenskog doma

u terminu 8:00 15:00 Dio Lekića uz Moraču,Dio Stare Zlatice,dio Bera Ulica Španskih Boraca prema groblju

Podgorica/Tuzi

u terminu od 8:00 do 17:00 sati : Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Podgorica/Zeta

u terminu od 12:30 do 14:00 sati Donji Kokoti, farma Radinović, Montkarton, Lekići i Grbavci

Podgorica / Danilovgrad

u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benzinska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

u teminu od 8:00 do 15:00 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar (moguća kratkotrajna isključenja)preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca i dio Orje Luke, Forneti, Podanje, Klikovače, Komunice, Pirela, Rakočević, Darkvud, Klin Maks, Čakarević, Sađavac, Art Stone, Daljam i dio Grba, dio Komunice i dio Novog Sela 1

Plužine

u treminu od 08 do 15 satu Bajovo Polje

Nikšić

u terminu od 8:00 do 15:00 sati Bukovik , Povija, Dio Vilusa

u terminu 12:00 do 13:00 sati Put pored Bistrice, Karingtonke

Ulcinj

u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Đerane iza tehničkog pregleda Klikos

Bar

teminu od 07:30 do 15:00 sati: Potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha),dio potrošača u makednonskom naselju

Budva

u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Golubovina,Opština,MSC, Akva park, Top Hil,Svinjišta,Part.Put,Servo Mihalj, Lastva Grbaljska-dio, dio Grblja,Dubovica,Seoce,Prijevor,Jaz2,Drvomont,Prijevor,Komoševina,Gospoština,Bjeli Maslinai,proleterska,Žrtavafašizma,S-54.Osn.Škola,Nas.Rasadnilk,Serv.Zona jaz.(naizmjenično isključenje po izvodu u trajanju do 30 minuta u navedenom periodu)

Kotor

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Grbalj -područje oko tunela “Vrmac”.

– u terminu od 09 do 12 sati: Dobrota- Sveti Matija.

– u terminu od 09 do 13 sati: Krivošije, Ledenice, Unijerina, Knezlaz, Jelov Do, Malov Do, Crkvice, Dragalj.

– u terminu od 11 do 13 sati: Morinj, Gornji Morinj, Kostanjica, Verige.

Kolašin

u teminu od 8:00 do 16:00 sati: Vrujca, Ravni, Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski centar 1450, Paljevine i Bare Kraljske

u teminu od: 09 do 15:00 sati : Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje i Durutovac-Lokve, Zgrada S4, Trg Borca i ulice: IV Proleterske, Palih partizanki, Mojkovačka, Mirka Vešovića i Dunje Djokić

Mojkovac

u terminu od 9:00 do 15:00 sati Krstac-Šundek i

Dobrilovina

Bijelo Polje

u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ostrelj, Godijevo – škola, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Crniš, Trubina, Jagoče, Čokrlije

u terminu od 8:00 do 14:00 sati : Pavino polje, Đalovići

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 saliDio sela Radmanci

Berane

u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Goražde, dio sela Mašte, Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,Bradavac,Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce.

Andrijevica

u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Trešnjevo

Rožaje

u terminu od 9:00 do 14:30 sati : Dio sela Kalače

Plav

u terminu od 9:00 do 14:30 : dio naselja Glavice, dio sela Velika.

Andijevica

u terminu od 10 do 10:30 sati kompletna područja Andrijevice,Plava i Gusinja

Kotor

u terminu od 8:30 do 12:00 sati: Morinj-centar

u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Grbalj- Pićani, Dobrota Sveti Matija,Muo-Ramadanovići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS