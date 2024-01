U petak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Liješta.

Podgorica / Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog Sela, Baloče i Pržine.

Nikšić

– u terminu od 07 do 17 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Kunak, Stubički kraj, Jovan Do.

– u terminu od 08 do 15 sati: Crnodoli, svi potrošači sa područja Golije.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje.

Bar

– u terminu od 09 do 13 sati: Ribnjak Maksim, Boskovići i Sušara.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Briska Gora,Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Babino i Dragoslava.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Ivanje – Koraći.

– u terminu od 09 do 16 sati: Čokrlije, Ostrelj, Jagoče.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Padež.

– u terminu od 08 do 16 sati: Smira, Vrujca, Ravni.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Štitarica 1, Babića polje, Polja, Kooperacija, Krasića strana, Javorje, Ckara.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Gornja Rženica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

