U petak isključenja u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 06.maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ul. Beogradske, Ulcinjske, Vukice Mitrović (dio uz prugu), Ptikalj, dio Maslina- dio ul. Goce Delčeva, Crnojevića, Petra Lubarde i Ljube Nenadovića

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kosić, Megran, Farmont, MG Grup, Betonjerka, Jastreb, Mamućevina, Koljat i dio Lazina (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kokotovac, dio Podglavica, Maljat, Gornji i Donji Crnci, dio Lužnice, Gornji i Donji Crnci

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Kuline, dio Podglavica, Šišković, Lije, Stajevića Rupa, Ciglana, Burum, dio Donjih Martinića (Most Radovića, Prentina Glavica) i dio Gornjih Martinića (Srednja Glavica i Pištet)

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Broćanac Viluški, Cerovo, Javljen

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Tomba

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad

Budva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ul. Ive Lole Ribara / Stambene zgrade Ivanovići

Tivat

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Češljar, Peani, Radoševići, Džorovo

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Papratine

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pržišta, Sjenokosi, Vragodo, Gornja Polja

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Žari-Brezovac

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mujića Rečine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bare, Suva Gora

Bijelo Polje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Loznice 2

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Čokrlije-Rajkovići, Sokolac, Slijepač most – Bojišta, Bijeli potok, Ostrelj, Džukeljska jama, Barice-škola , Potoci , Voljavac, Stožer 3 (škola), Tomaševo, Radulići

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, dio sela Zaostro, dio sela Zaostro

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori, dio sela Vrbica

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Fejzići

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: selo Kujevići

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Liješće, dio sela Hakanje

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

