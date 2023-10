U petak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio Gradca.

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Pozorište i zgrada pored Pozorišta.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Fabrika sira, Stologlav, Eko selo, Iverak, Lakat, Osredina, Bregovi Mijovića, Ćelija Piperska, Gornji i Donji Crnci, Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 15 sati: Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo Market, dio Veljeg Brda, Donje Šume, Pričelje, Stanić, dio Istražnog zatvora.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bobotovo Groblje, Planik i Vraćenovići.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno.

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači u blizini Biskupade, ul. Pavla Rovinskog i Adrovića brijega, potrošači na priobalnom području Velikog pijeska (RO Helena).

– u terminu od 09 do 17 sati: Bukovik, Sotonići, Podgor, Brčeli .

Budva

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijele Poljane .

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Zabrđe i Žanjice – poluostrvo Luštica.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Veliđe.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Ravna Rijeka.

– u terminu od 09 do 16 sati: Žurena, Brestovik, Potoci, Dubovo, Kaševari, Laholo, Kostići, Pašića polje, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Kičava, Grubješići, Bijeli potok, Biokovac, Bliškovo, Čokrlije, Gorice, Grab, Kovren, Krstače, Mahala, Pavino polje, Rajkovići, Slatka, Stožer, Vergaševići, Obrov, Poda-Gojevići, Slatka, Lješnica-Ćukovac, Babića Brijeg, Sutivan, Ostrelj, Ramčina, Ribarevine, Zaton, Šljunkara, Betonjerka Zaton, pumpa “Zaton Petrol”.

– u terminu od 09 do 17 sati: Vergaševići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Rečine, Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko.

– u terminu od 09:30 do 16 sati: Manastir Morača, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnaj, Dugi laz, Starče, Dragovića polje, Ljevišta, Bojići, Redice, Bare, Đuđevina, Drijen, Podi, Prekobrđe, Ulica, Uljari, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Ravni, Vrujca.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 12 sati: Ravni.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, dio sela Trpezi.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Vusanje.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Ski Lift, Gropa, Jasenice, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio sela Đurička Rijeka (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

– u terminu od 09 do 17:30 sati: Uže gradsko jezgro Plava – ulica Racina, Čekića Mahala i ulica JNA.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Zbljevo, Rudnik u Borovici, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

– u terminu od 09 do 18 sati: Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 10 do 12 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina i Blace. (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Biševo).

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova.

– u terminu od 11 do 18 sati: Dio sela Šumanovac.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS