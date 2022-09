U petak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: dio Veljeg brda oko restorana Salaš 23, Đurkovići, Donja Radeća, Donji Markovići, Rogami, Drezga, Firma Eminent, Gola Strana, Cerovice, Ulice Piperska i Rogamska, Liša, Lopate, Madra, Miletine Njive, Radeća, Radevići, Markovići, Doljani Rogamski, Stijena Piperska, Straganica, Vranićke Njive, Vukovići, Zavala, Gornja i Donja Vrbica, Peuta, dio Meduna, Mosor, Sjenica, Smokovac, Strelište, dio Zlatice, Stara Zlatica, dio Zagoriča, Zlatičko polje, firma Was Impex, dio Pričelja, Baći

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio ulice Atinska, dio Tološa, ulicaIvangradska, Serdara Mila Vlahovića i Kotorska, dio Bera, Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje iza “Auto Zeta” u ulici Vaka Đurovića

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: dio Bokeške ulice (dio između Trga Republike i ulicaSlobode)

Golubovci

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ponari, Vukovci, Bistrice, Kurilo, dio Bijelog Polja, željeznička stanica “Zeta” i TS Reg.vodovod

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Rova, Kuline, Grbe

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donje Čarađe, Raštica

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Šume, dio Vilusa

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donja Brezna

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Donji Unač

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Ćurke, Sutjel

Tivat

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Kalimanj – potrošači oko Metohijskog odmarališta

Kotor

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Prčanj – Šarena gomila

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Risan – Vitoglav

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, dio sela Šekular, selo Rijeka Marsenića

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Binjoši, selo Razdolje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Velika

Kolašin

-u terminu od 10:00 do 15:00 sat: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vladoš

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mujića Rečine, Ravni, Vrujca

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Jabučina

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Prijelozi

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Selišta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: aselje Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Zabrđe, Milunići

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

