U petak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 24. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Brskut, Mokra, Bukumirsko jezero (kratka isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati; Opasanica, Han Garančića, Pajkov Vir, Ljevorečke Tuzi i Uvač

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ubli, Živkovići, Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin i Orahovo (kratka isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Lazorci, Građen, Toke , Korita, dio Gornje Gorice-ul. Miloja Pavlovića, dio Sitničke, Majevičke, Kragujevačke ulice, dio Tološa- dio ul. Boška Buhe, Marka rašovića, Vlada Raičevića, Obodska, Aleksandra-Aca Prijića, Miloša Vuškovića, dio Dalmatinske ulice i dio Budvanske ulice

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio ul. Miodraga Bulatovića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Zagoriča- dio ul. Nikole Tesle, Piperske, Trifuna Đukića i Dr. Saše Božovića

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Zgrada na uglu Moskovske i Bulevara Svetog Petra Cetinjskog (preko puta Maksim zgrade)

Tuzi

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Kodra, Dušići, Lekovići, dio Sukuruća, Vladne, Vranj, dio Mataguža i Dubrave

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: dio Danilovgrada oko gimnazije i Crnagoracooop-a, Filender, Voštar, Velje Polje, Sladojevo Kopito, Oraška Jama, dio oko kasarne, Branelovica, Zagreda, dio Danilovgrada oko Komunalnog i kružnog toka, dio Glavice kao i firme Stefani 91, Đurović, Garmin, Ramini, Montenomaks i Fru Monte (kratkotrajna isključenja u navedenom vremenu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Branulovice, dio Orje Luke, dio Komunice, Baloče, dio Studenog, dio Veljeg Brda

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Šinđon, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratka isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bjeloševina

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvičko Polje

Bar

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Ahmetov brijeg, Ilino preko pruge

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Miljanov Most, Gornje Zaljevo, Šahinovići, Tunel Ćafe, Sveti Ivan, Dobra voda-Jankovići

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Mrkojevići, Alkovića Brijeg, Dobra Voda, Brkanovići, Pečurice, Agroexport, Velje Selo, Kunje, Karastani, Duškići, Mala Gorana, Nikezići, Metanovići, Velja Gorana, Pelinkovići i Kovačevići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: selo Lolovići

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Risan- područje od Doma zdravlja do Bolnice

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Markov Rt, Stoliv

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Prčanj

-područje iznad palate “Tre sorele”

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Muo – područje od Jovanovića do starog vojnog objekta

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Stoliv – područje od Trojstva do centra

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trg maršala Tita, područjei ospod zgrade Pošte i opštine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Topla, Crveni Krst, Srbina, Stari Grad, Škver- kratkotrajni prekidi u napajanju u periodu izvodjenja radova

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Pepiće, dio sela Brezojevice

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Laze

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio sela Lagatore

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, Rijeka Marsenića, dio sela Zaostro

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Kralje, Jošanica,Japan,Kraišta i Miškovića Žar

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Gornje Luge, Zorići, Kruševo, Gračanica, Ulotina

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: dio sela Gračanica

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Strojtanica, Rasovo, Loznice, Obrov, Strojtanica, Bogaz, Vlah, Boljanina, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Korita, Ličine, Moravac, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Osmanbegovo Selo, Lazovići, Čampari, Sušica, Đalovići, Sokolovac, Dupljaci, Rakonje, Boljanina, Tomaševo-škola, Čokrlije, Nedakusi-Mladost (naselje Šurevice i dio naselja Džafića Brdo), Sutivan, Goduša, Pali, Osmanbegovo selo, Reljin Kamen,

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Voljavac, Bijedići

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gojakovići

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Trebješica, Kos

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Đekići, Sunga, mHE, Suva Gora, Vraneštica, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Smrčje, Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova Ravan, Ulica, Podi, Smira, Drijen, Sreteška Gora, Uljari, Sela

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići

– moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Meljak, Višnjica, Zahum

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Pliješ

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Tepca,

Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, objekat Vojske na Štuocu, Štuoc – Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

