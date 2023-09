U petak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 22. septembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Bera, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kokotovac, dio Podglavica, Maljat, firma Megran, dio Kosić (kratkotrajna isključenja u nevedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Kosića, firma Farmont, firma MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina, dio Komunice i dio Radovča.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 17 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Tuzi

– u terminu od 09 do 13 sati: Gojčaj, Rokšped – Vuksanlekići, Vuksanlekići, dio Sukuruća, dom kulture i crkva u Sukuruću, Kodrabudan, Dreševići i Podhum.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vitasojevići i Bobotovo Groblje.

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati: Dobrota -Kriva ulica (područje ispod magistrale).

Tivat

– u terminu od 10:30 do 12 sati: Industrijska zona -Racica, PPOV, Poljoprivredno dobro, Vrijes, Mihova Glavica, Rahovići, Gradiošnica, Brdišta, Topliš, Solila, Obala Đuraševića, Dubravčevina, Meštrovića Peć, Kaluđerovina.

Berane

– u terminu od 08 do 17 sati: Zagrad.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Veliđe.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 17 sati: Stožer 1 – Žuber.

– u terminu od 09 do 16 sati: Rasovo, Božovića polje, Sela, Mahala.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Đuđevina.

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 12 sati: Ravni, Bistrica.

– u terminu od 08 do 15 sati: Lojanice, Gacka, Siga, Krstac, Jakovići, Jokići, Stričine, Stevanovac, Slatina, Gojakovići, Pobrsijevići, mHE Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredine, Zaboj, Crvena lokva.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Trpezi.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grnčar.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko.

– u terminu od 09 do 19 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli – moguća isključenja u navedenom periodu.

– u terminu od 09 do 19 sati: Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Babino Brdo, Prisoje, Poblaće, Metaljka.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

– u terminu od 09 do 18 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

