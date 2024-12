U petak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 27. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 17 sati:Radevići, dio Rogama, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Đurkovići, Zavala, Radeća

-u terminu od 08 do 15 sati: Gola Strana,Dio Mrka,Dio Bioča iznad magistrale,Ulica Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića,Lazorci,Ulica Đura Cagorovića

-u terminu od 09 do 15 sati:Naselje oko Ruske Ambasade

-u terminu od 08 do 11 sati:Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića,Ulica Pavla Mijovića

Zeta

-u terminu od 08 do 09 sati:dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati: Plana,Dio Pričelja

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Dragovoljići,Granice,Vitalac

Plužine

– u terminu od 08 do 17 sati: Miljkovac

Budva

– u terminu od 8:30 do 14 sati: Vodeni Grad ( bez napona od 08:30 – 09:00 i od. 13:30 -14:00 ) II. Naselje Poljice i Servo Mihalj ( bez napona je od 08:30 do 14:30)

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Zoganje, Briska Gora

Kotor

– u terminu od 08 do 09 sati: Dobrota- zgrade Pionir, područje iznad zgrade Maravinjak do Trećeg puta,Dobrota -područje oko Studentskog doma i apoteke Medikor

-u terminu od 09 do 12 sati: Dobrota – područje preko puta zgrade Maravinjak- i iznad poslovnih prostora Mačić

Tivat

-u terminu od 08 do 13 sati: Bogišići, Oblatno, Dobra Luka

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Seoce

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio prigradskog naselje Talum-Donji Dio Od limskog Mosta do magistralnog puta

Bijelo Polje

-u terminu od 08 do 16 sati: Rasovo – Rasadnik, Rosulja,Obrov

-u termuni od 09 do 16 sati:Ribarevine, Pavino Polje – Draškovina,Brčve,Donji Mojstir,Lipnica

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:Petrova ravan,Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela,Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 08 do 15 sati:Podi,Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati:Gostilovina,Žari-Vrela

-u terminu od 09 do 12 sati: Lepenac-Cer

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Savin Bor, Laze

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Novšiće- Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Murino dva put po 30 minuta.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 13 sati: Orlja

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Gržica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS