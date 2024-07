U petak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 2. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Gradski parlament, zgrada Beka i objekti iza nje, dio ulica Slobode, Miljana Vukova i Novaka Miloševa oko zgrade Beka i zgrade oko restorana Radovče (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: Pozorište, zgrada pored Pozorišta i dom zdravlja na Bulevaru Ivana Crnojevića (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati: dio ulica Stanka Dragojevića, Hercegovačke i Bokeške, djelovi ulica Karađorđeve i Njegoševe oko garaže, pošta i dio ulica Slobode i Karađorđeve oko nje i zgrada na uglu ulica Slobode i Karađorđeve (moguće kratkotrajno isključenje)

Tuzi

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati: Centar Tuzi – oko stadiona, Šipčanik, Plantaže – Šipčanik, Castelana, Dauti Komerc, TC Kovači, dio Karabuškog polja uz magistralu, dio Karabuškog polja oko džamije, dio Karabuškog polja prema Šipčaniku, OK pumpa, Dadi, Radon Petrol, Red Komerc, EC Auto Trade, nekadašnja stočna pijaca, fabrika briketa (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Centar Tuzi – Rokšped i naselje oko Rokšpeda, škola i naselje oko škole, dom kulture i naselje oko doma kulture, naselje oko željezničke stanice, dom zdravlja i naselje oko doma zdravlja, naselje oko Begove džamije, opština i naselje oko opštine, dio Milješa iza džamije i vodovod Milješ (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Željeznička stanica Tuzi

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oraovica, Laško Rele, Ćafa

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Lužnica, dio Komunice, Suk

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Seoca, Presjeka

Rožaje

-u terminu od 11:30 do 14:30 sati: selo Gornja Lovnica

-u terminu od 9:30 do 11:00 sati: Hurije,Grahovo,Gornja Lovnica,Donja Lovnica,Bubovići,Klanac,Bašča,Sastanci,Lučice,Gržice,Ćosovica,Zloglavlje i Honsiće

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, dio sela Tucanje

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Kruševo-zaseok Višnjevo

Berane

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: selo Zagorje, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 , dio naseljaTaluma i Tunel Tifran

Andrijevica

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio sela Prisoja

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica, Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Košido, pilana Marić Vukoman, pilana Spajić, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, pilana – Marić Vuko, Ranče, carina Ranče, granični prelaz Ranče – moguća isključenja u navedenom terminu

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak , Šljuke

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Slatina, Ambarine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Padež, Gornja Rovca, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Boljanina, Rasovo – Rastoka, Rasovo – Rasadnik, Rosulja, Pisana jela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

