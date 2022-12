U petak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 30. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama, Ciglana

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Područje oko Gimnazije

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Muo- područje prema repetitoru

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Mojdež, Tijesni Klanac, Kulinovići

Bar

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Alkovića Brijeg, Dobra Voda -Simonović, Brkanovići, Pečurice,Grdovići, Velje Selo, Agroeksport, Kunje, Karastani, Duške, Mala Gorana, Nikezići, Velja Gorana, Pelinkovići, Metanovići, Kovačevići

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Selišta

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bulje, Lugovi, Selišta, Drijenak

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Obrov, Rodijelja, Voljavac, Bijedići, Strojtanica, Loznice

Rožaje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići – Kratkotrajna isključenja

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Selo Mašnica

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Bubanje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Planinski katun Jelovica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS