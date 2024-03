U petak isključenja struje u više opština zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 15. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 07 do 18 sati: Radevići, dio Rogama, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Đurkovići, Zavala, Radeća.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio Stare Zlatice, Rudine, ulica Španskih Boraca prema groblju.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Naselje uz obalu Ribnice.

Podgorica/Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benzinska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Komunice.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do.

Zeta

– u terminu od 09 do 13 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, dio Mitrovića i Mahala (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 09 do 13 sati: dio Mitrovića.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik, dio Vilusa, Bobotovo Groblje, Riđani.

Plužine

– u terminu od 08 do 16 sati: Dio Crkvičkog polja, Žeično, Babići, Šarići, Barni do.

Bar

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Dio potrošača u Polju (Miljanov Most), potrošači na području Zaljeva, Svetog Ivana, Dobre Vode, Gornja Poda i tunel “Ćafe”.

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Dio potrošača u makedonskom naselju.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: uži centar grada, Lamele, Crnotravac, Zetagradnja, dio naselja Makesdonsko, dio naselja Žukotrlica(Mimoza, Prekookeanska, Vitići, Zeleni pojas, A2A), Tri Kule, Solidarnost, Pošta, Hotel Princes, Dom Zdravlja OŠ Blažo Jokov, SŠ Gimnazija, Ulica Maršala Tita i Popa Dukljanina, ulica Obala 13 jula i komplet dio grada prema moru i putničkom terminalu

Budva

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Dio ulice I. L. Ribara, Sremskog Fronta i dio naselja Ivanovići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Đerane(ulica 28. Decembra, iza Doma Zdravlja), dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Gač, Brdela, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Krivošije, Ledenice, Dragalj.

– u terminu od 09 do 12 sati: Prčanj- Tre Sorele, Tabacina- dio potrošača.

– u terminu od 09 do 15 sati: Morinj-Kobila.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 17 sati:

Andrijevica

– u terminu od 08 do 16 sati: Gornje Luge.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dulipoje i Zoriće.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Goražda i Mašte.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Tomaševo, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Crniš, Trubina, Jagoče, Čokrlije, Rasovo, Rastoka, Godijevo – škola.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Durutovac-Lokve.

– u terminu od 08 do 16 sati: Bare Kraljske, Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Dobrilovina, Krstac-Šundek.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: naselje Begluci, Dom Kulture i dio sela Dosuđa.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Radmanca.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Velike.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 11 sati: Gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba Dragaševića, Budvanska, dio ul. Božidara Žugića, Bjelopoljska.

– u terminu od 09 do 16 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova

– u terminu od 09 do 16 sati: Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Kalača.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

