U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 26. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Vranjske Njive, ulica Skopska, Goce Delčeva, Orasi, ulica Bratonožićka i dio naselja oko groblja u Zagoriču.

– u terminu od 08:30 do 09:30 sati: Zgrada Doma JNA u Ulica V Proleterske, Zgrada na uglu Ulica Slobode i Vuka Karadžića, Zgrada do Hotela Hilton, Zgrade oko Restorana Radovče, Zgrada u Ulica Marka Miljanova, Bivša zgrada Vatrogasne na uglu Ulica Novaka Miloševa i Marka Miljanova, UlicaNovaka Miloševa, Dio Ulica IV proleterske (preko puta OS Savo Pejanović), dio Donje Gorice-Kolovrat, Dio Donje Gorice oko Grand Namještaja, Dio Donje Gorice oko Centrometala, Dio Donje Gorice oko Namosa, Dio Donje Gorice oko Arome, Zgrade Čelebić u Donjoj Gorici, Dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak i dio Ulica Raka Mugoše, Dio Donje Gorice iza auto Mazda servisa, Ulica Raka Mugoše, Dio Donje Gorice iza Enza Homa, Dio Donje Gorice uz obalu kod sportskih terena, Ulica Desanke Maksimović, Euro Salon, Namos Donja Gorica, Dio Nikšićkog puta oko Bodika-Ulica Lička, Borisa Kidriča i Kosmajska (moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 09:30 do 10:30 sati: Ulica Miloja Pavlovića, Naselje iza marketa Venkor-Gornja Gorica, Naselje između marketa Venkor i restorana Internacional-Gornja Gorica

– u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Zgrada Doma JNA u Ulica V Proleterske, Zgrada na uglu Ulica Slobode i Vuka Karadžića, Zgrada do Hotela Hilton, Zgrade oko Restorana Radovče, Zgrada u Ulica Marka Miljanova, Bivša zgrada Vatrogasne na uglu Ulica Novaka Miloševa i Marka Miljanova, UlicaNovaka Miloševa, Dio Ulica IV proleterske (preko puta OS Savo Pejanović) (moguća kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Zgrade na uglu Ulica Slobode i Miljana Vukova, Zgrada Beka i objekti iza nje, Zgrada Kerbera u ulici Novaka Miloševa, Gradski Parlament, Zgrada u ulici Slobode preko puta Hipotekarne Banke, Zgrade u ulici Slobode preko puta Carina (moguće kratkotrajno isključenje).

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, , dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 15 sati: kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda i dio Orje Luke.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oraovica.

Zeta

– u terminu od 09 do 11 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Seoca, Trepča, Kazanci, Ul. Beogradska, Ul. 18. Septembra, dio Rudog Polja, dio Integralovog naselja.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora, Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići, Ul. Baja Pivljanina, Ul. Lazara Sočice, dio Plužina.

Bar

– u terminu od 08 do 12 sati: dio naselja Carevići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza.

– u terminu od 09 do 12 sati: Šas, Ambula, Štodra, Selita, Lisna Bori, Fraskanjel, Đonza, Draginje, Sukobin, Kravari, Postegvaš.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Plagenti.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Zagorje, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Taluma i tunel Tifran.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 13 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac.

– u terminu od 09 do 16 sati: Donja Lješnica, Mahala, Medanovići, Majstorovina.

– u terminu od 09 do 17 sati: Lješnica – Kisela voda, Grab, Ramčina, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Gornja Rovca

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Slatina, Ambarine.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobrilovina.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Kruševo-zaseok Višnjevo.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista, dio Tucanja.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Male Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Klanac.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

