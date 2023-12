U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 29. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje

– u terminu od 14 do 17 sati: Njeguši i Žanjev Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Višnjića Do, Vitasojevići, Donji Klenak.

Kotor

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Morinj – centar – dio potrošača.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Božića.

– u terminu od 08 do 16 sati: Gornje Luge.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Babino.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornji Mojstir.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Siga, Krstac-Šundek, Slatina, Pobrsijevići, Stričine, Jakovići, Jokići, Stevanovac, mHE Ljevak, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Dobrilovina, Crna Poda, Osredina, Zaboj, Crvena lokva.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bucelj,Kačanik,Dolja,Veternik i Grebaje. (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Grnčar).

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Vrševo i Godočelje.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi sela Rudo Polje i Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 05:30 do 06:30 sati: kompletno područje Pljevalja (radovi CGES-a).

– u terminu od 09 do 15 sati: Crljenice, Trlica, Košido, pilana Marić Vukoman, pilana Spajić, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, pilana – Marić Vuko, Ranče, carina Ranč, granični prelaz Ranč – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 15 sati: Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hurije,Rijeka,Grahovo,Lovnica,Bubovići i Klanica.(kratkotrajna isključenja DV 10 kV Bašča).

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

