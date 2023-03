U petak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Liša, Ulica Veliše Popovića, Šujaci , dio Beogradske ulice, dio Ulcinjske ulice (naselje oko Britanske Ambasade), KIC Budo Tomović i naselje oko Kic-a, dio ulice Boška Buhe, Ulica Marka, Vlada Raičevića, Obodska, Aleksandra Prijića, Miloša Vuškovića

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio naselje u ulici Crnogorskih serdara i dio Ulica Ljubović

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kokotovac, dio Poglavica, Maljat, Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina, Sušica.

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, dio Novog Sela, dio Oraške Jame, Baloče, dio Spuža

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Strugari

Nikšić

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Bulevar Vuka Mićunovića, Ul. Gojka Garčevića, Ul. Gavrila Principa, dio Mrkošnice

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dabovići, dio Lukova, Koravlica, Neckom, Brlja, dio Studenaca, dio Dragovoljića, Carine, Liverovići, Gluščje Selo, Konak

Bar

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Markičići, Dvorište, Liše Potok, Kapraža, Zlatibor, Paviljon 7, Paviljon 10, Hotel Niš, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom Drina, Zagrađe, Biserna Obala, Pod Krš, Velji Grad, Crni Rt.

-u terminu od 15:30 do 17:00 sati: Sotonići, Podgor, Brčeli , Bukovik

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Naselje Baukovo u blizini Islamskog centra

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donja Briska Gora, dio naselja Zoganje, Sveti Đorđe, Darza, dio naselja Kolomza

Budva

-u terminu od 9:30 do 17:00 sati: Bijele Poljane

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kamenari, Đurići, Greben

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Šetalište-područje oko rstorana “Grifone”

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Tatar Bašta

Tivat

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Mažina, Đurđevo Brdo, Češljar, Peani

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Njegoševa ulica- dio potrošača, Krivošije, Ledenice, Dragalj

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Bigova

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Uloševina, Lepenac, Lojanice, Žari, Gornja Štitarica, Donja Štitarica, Gornja Štitarica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Donja Štitarica

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bulje, Drijenak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pčinja, Drijenak, Suva gora

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Rodijelja, Crniš, Malo polje, Ivanje-škole

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Voljavac, Bijedići, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Obrov, Femića krš, Zaton, Radulići

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Klanac

Plav

-u termiu od 9:00 do 14:30 satiu: dio sela Brezojevica

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Berane

-u terminu do 8:30 do 14:30 sati: sela Babino, Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS