U četvrtak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 25. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče, Kastrat, Gornja Vrbica, dio stare Zlatice – ulica Primorska, Ulica 9 Crnogorske Brigade i Ljubotinjskih Junaka, naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a

-u terminu od 8:30 do 19:00 sati: dio Ulica Ivana Vujoševića i Bulevara Revolucije

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: zgrade na uglu Ulica Đoka Miraševića i Dalmatinske

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Suka, dio Grba, dio Komunice

Nikšić

-u terminu od 12:00 do 15:00 sati: Tehnopolis, Hotel Onogošt, Dom Zdravlja, Bolnica , Zgrada Drvoimpexa, Mlin, Gimnazija, ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski Centar, Naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. Crnogorske, ul. Alekse Backovića, Neksan, Rudo Polje, Tempo, Ul. Narodne Omladine, Vartex, Tržni centar, Njegoševa, dio Novice Cerovića, Manastirska, Varadarska, dio Trga, dio Pete Proleterske, Rastoci, Partizanski Put, Krsta Kostića, Hercegovački put, Sima Šobajića, Andrije Kovačevića, Veselina Masleše, ul. 123, ul. 124, ul, 23, Jele Andrijašević , Joke Baletić, Ljuba Čupića, Staro Pazarište, Nika Miljanića, dio Vuka Mićunovića, Radoja Dakića, Narodnih Heroja, Nikca od Rovina

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vilusi, Rubeža, dio Oštrovca, Bukovik, Vitalac

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ul. Dragovolučka, Ul. Hajdučka, Ul. Tovićka,Ul. Bistrička 9, Ul. Bistrička 10, Ul. Bistrička 12, Ul. Lovćenska, Bistrička, Bistrička 4, Bistrička 6, Široka ulica, dio Dragove Luke

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Šćepan Polje

Herceg Novi

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: dio potrošača na Škveru

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: Kamenari, Greben, Đurići

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ubli, Dugunja, Dizdarica, Žlijebi, Petrov do, Stanovčići, Mandići

Kotor

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: dio potrošača u Prčnu prema Stolivu

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Trsteno, Platamuni, Ograde, Desančići, Pašići, Krimovica, Marovići, Pićani, Zagora, Glavatičići, Kovači, Gorovići, Bratešići, Kovačko polje, Lukavci, Glavatske Kućice, Ćeren, dio potrošača u Lastvi Grbaljskoj

-u terminu od 8:30 do 10:30 sati: dio potrošača u blizini škole u Risnu

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio potrošača u Starom Gradu od Katedrale Sv. Tripuna do Gurdića

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: ysk, Mondrian, Salon namjestaja “Casa Mia”, Haus majstor, praonica , Objekta -Jugodrvo, Imlek, Proković, Marinović Salon, Jugopetrol, Kuglana

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Dom zdravlja Grbalj, Marinović baza

Tivat

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: potrošači preko puta Hotela Kamelija, Sedmi kvart

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Sedmi kvart

-u terminu od 13:00 do 14:00 sati: Seljanovo kod Kragujevačkog odmarališta, Hotel Kamelija, Donja Lastva, Gornja Lastva, Opatovo, Lepetane, vodoizvorište Plavda, potrošači preko puta Hotela Kamelija, Sedmi kvart

Bar

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: dio potrošača u Barskom polju ispod Volujice, dio potrošača u Makedonskom naselju

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Nove Mahale(ulica Ymer Prizreni), ulica Hafiz Ali iznad i prije Vračara

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Male Krće

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Jablanica, dio sela Dacići

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica, dio sela Radmanci

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe,Kruševo,Izbjeglička naselja,Vusanje,Izvori i Martinovići

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 ,dio naseljaTaluma, dio sela Goražde, selo Zagorje, dio sela Šekular

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Donja Štitarica, Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero, Gornji Lepenac, Dobrilovina, Selišta, Ckara

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Vrujca, Ravni, Izlasci

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ličine

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Jablanovo, Medanovići, Slijepač most, Čokrlije, Sutivan, Njegnjevo

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Lozna, Jagoče

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS