U četvrtak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 08. juna , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Stare Zlatice uz Obalu Morače, dio stare Zlatice – ulica Primorska.

– u terminu od 08 do 17 sati: Podstrana, Popratnica, Kornet, Krusi i Draževina, dio ulice II crnogorskog bataljona, dio ulice Trifuna Đukića i dio Piperske ulice.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: ulica Cvijetna iza Tojote i dio ulice Dositeja Obradovića.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Kokotovac, dio Poglavica, Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Jastreb, Koljat i Sušica (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Kosića, Koljat, dio Mamućevine, Betonjerka, dio Lazina, Farmont, MG Group, dio Studenog, dio Veljeg Brda, Glava Zete i Baloče.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Očinića Poljane i Borišići.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bobotovo Groblje, Usputnica i Baljački Do.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Ul. Sava Stanojevića, dio Grebica.

– u terminu od 12 do 15 sati: Ul. Dragovolučka, Ul. Bistrička, MZ Dragova Luka, Ul. Durmitorska, dio Dragove Luke.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

– u terminu od 09 do 10 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane , Zakamen, Brezna, Podprisoje, Gornja Brezna,Lug.

– u terminu od 10 do 11:30 sati: Plužine, Goransko, Šume, Sinjac, Pivski manastir, Seoca, Bazen, Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno.

– u terminu od 11:30 do 13 sati: Unač, Repetiror , Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

– u terminu od 13 do 15 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići, Žeično, Babići, Šarići, Barni do, Tara-Grab, Šćepan Polje, Paklice, Carina-Šćepam Polje, Brijeg.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu.

Budva

– u terminu od 09 do 12 sati: dio naselja Mainski Put.

– u terminu od 09 do 14 sati: kampovi Buljarica.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio ulice Draška Vujanovića (kod pašine kuće).

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Đerane kod pekare Evropa.

Kotor

– u terminu od 08 do 14 sati: Risan- Bujevina, Banja.

– u terminu od 09 do 11 sati: Stoliv – dio potrošača.

Tivat

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Krašići- Sokobanja.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 12 sati: Bijela- pojavica-područje oko marketa Voli.

– u terminu od 08 do 15 sati: Mokrine, Kruševice, Vrbanj.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Čukarička, Gornoseljska i dio ulice 29. novembar.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornje i Donje Dobrinje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Barice, Galica, Glibavac, Grančarevo, Lijeska, Kameno polje, Muslići, Obod, Pisana jela, Potrk, Reljin Kamen, Selakovići, Skočigorina Drndari, Šljemena, Sokolac, Tomaševo, Ujniče, Žaljevo, Čokrlije, Džukeljska jama, Vrh, Božovića polje, Kukulje, Orahovica, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Pripčići, Potkrajci i Lješnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko i Trmanje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Redice, Crkvine, Ravni, Drijenak i Mrtvo Duboko.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornji Lepenac.

– u terminu od 08 do 15 sati: Štitarica, Bjelojevići, Osredine, Zaboj, Crvena lokva.

– u terminu od 10 do 14 sati: Podbišće.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Lagatora.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dosuđe.

Plav

– u terminu od 09 do 17 sati: ulice Racina , Ribarska i Jezerska, uže gradsko jezgro Plava, zgrada Opštine, zgrada Osnovnog suda.

– u terminu od 10 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Dio sela Šumanovac, Njegovuđa Baza, dio selo Vrela.

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

