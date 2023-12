U četvrtak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi, Dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske, Savske, dio ulice Nikole Tesle, Ulica Lutovačkih barjaktara, dio ulice Bratonožićke, zgrade iza Gintaša

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: dio Stare Zlatice

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Pošta Centar, dio Ulica Slobode i Krađorđeve, zgrade na uglu Ulica Slobode i Karađorđeve

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito i dio Ćurioca (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda i dio Orje Luke

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Fabrika sira, Stologlav, Eko selo, Iverak, Lakat (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Osredina, Bregovi Mijovića, Ćelija Piperska, Gornji i Donji Crnci, Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruišta i Vukotica

Podgorica/Danilovgrad 8:00 15:00 Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vitalac, dio Oštrovca, Trepča

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Tunel Budoš, Stubičko Međeđe, Stubički Dolovi, Stubica, Paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica, Vitasojevići

Šavnik

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Šavnik, zgrada Policije, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac, zgrada Opštine Šavnik, vatrogasna jedinica, Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Mljetičak, Slatina, Timar, Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela, Boan i Gornja Bukovica (Fabrika vode Diva), Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: dio naselja Kodre i Ulcinjskog polja uz Solanski put

Bar

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Liše potok, Mišići, dio naselja Čanj (kaptaža)

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Runje (Ostros)., dio naselja Dubrava, ul.126 do ul 131

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bjelila

Kotor

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Paprati, Šišići, Popova Ulica

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Ruske Vile Bigova, Bigova Centar, Jugodrvo Čikić, Jugodrvo Ercegović, Garaže Magud, Kamenolom Lješevići, Kobra, Kordić, Lješevići, Jugodrvo, Trejd Junik, Donja Sutvara, Vranovići, Vojno odmaralište Bigova

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Naselje Rakite, dio potrošača od gradskog groblja prema kućama iznad Novog naselja

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kamenari iznad trajekta, Jošica, Đurići, Greben, okolina samoposluge i škole Kamenari

Petnjica

-u terminu od 05:00 do 6:00 sati: Kompletno područje- Opštine Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, dio sela Trpezi, selo Ponor

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Veliđe, Beranselo,Veliđe, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, R.Marsenića Navotina, Crni Vrh, Lubnice, Praćevac, Bastahe, Kurikuće, Glavaca , Vuča i Jelovica

-u terminu od 5:00 do 6:00 sati: uže gradsko jezgro opštine Berane i prigradsko naselje Pešca, Hemijska industrija Polieks, Rudnik mrkog uglja, sela:Babino, Dragosava, Zagrađe, Dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Oblo Brdo

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika, dio sela Brezojevice

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ambarine

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Vrujca, Ravni, Đuđevina, Sreteška gora, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Sela, Ulica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Uljari, Trmanje, Ravni

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornji Mojstir, Zaton – Klinac

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Gornji grad, Lozna, Rajkovići, Nedakusi, Gimnazija, dio Rasadnika, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Novi tržni centar, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Babića brijeg

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

