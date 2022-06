U četvrtak isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 16. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Maslina (dio ulica: Goce Delčeva, Vuka Mićunovića, Crnojevića i Stefana Mitrova Ljubiše);

– u terminu od 8:30 do 14 sati – dio Zabjela (dio ulica: Dušana Milutinovića, Pera Počeka, AVNOJ – a i Steva Boljevića);

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Gornjih Vranića (ulica Đura Čagorovića);

– u terminu od 8 do 15 sari – dio Tološa (dio ulica: Ceklinske, Milana Raičkovića i Vlada Raičevića);

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Zagoriča u blizini groblja, dio ulice IV Proleterske i dio Bulevara Ivana Crnojevića.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 15 sati: Zagreda, Ivanj Uba, Jablan i Dolovi Kovački.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Bršno, Kazanci, Bršno, Ozrinići, Gračanica (Romsko naselje), mljekara „Srna“, Žirovnica, dio naselja Buda Tomovića (Janjušević) i Metalik Miljanić.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Crkvičko Polje.

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 17 sati: Mojdež, Tijesni Klanac i Kulinovići.

Budva

– u terminu od 8 do 15 sati – Gradilište hotela „AS“;

– u terminu od 01 do 06 sati – kompletno područje opštine Budva (radove izvodi CGES – informacija važi i za 17. jun).

Bar

– u terminu od 9 do 14 sati – dio sela Litine i područje u blizini željezničke stanice;

– u terminu od 10 do 12 sati – naselje Dubrava.

Ulcinj

– u terminu od 7:45 do 15 sati – dio ul. 28 decembar od Doma kulture prema pijaci i naselje Kruče Hije.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati – selo Odžak (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče;

– u terminu od 9 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci i Leovo Brdo (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Potkovač.

Šavnik

– u terminu od 9 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel „Ivica“, motel „Provalija“, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode „Diva“, Borovac i Strug.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj – Šarović, Stijepović CHF, restoran „Izvor“, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić i Provalija;

– u terminu od 9 do 17 sati: Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora i Tepca.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac i repetitor ‘Kurilo’;

– u terminu od 9 do 16 sati – Ribarevine;

– u terminu od 14:30 do 19 sati – Nedakusi;

– u terminu od 9 do 16 sati – Kanje i Ograde.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica;

– u terminu od 8 do 15 sati – Selišta i Smrčje;

– u terminu od 7 do 20 sati – market ‘Voli’, ul. IV Proleterske i dio ul. Palih partizanki.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 16 sati – Ravni;

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 8 do 14 sati – Kraljevo Kolo;

– u terminu od 9 do 15 sati – Gornja Polja.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Konjuhe i dio sela Gnjili Potok.

Rožaje

– u terminu od 7 do 15 sati – kompletno područje opštine Rožaje;

– u terminu od 9 do 14:30 sati – gornji dio naselja Bandžovo Brdo.

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice, dio sela Velika i Korita.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

