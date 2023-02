U četvrtak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Vranići, dio Donjih Kokota, dio Stare Zlatice, dio Zagoriča- dio ul. Piperske, Rogamska, Radovana Vukanovića, Trifuna Đukića, Vojvode Mijajla Nišina, Dušana Vukotića, Lutovačkih barjaktara i Dr. Saše Božovića.

– u terminu od 10 do 13 sati: područje Lješanske nahije- Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Zagora, Buronji, Progonovići, Ćepetići, Orasi, Lipe, Podstrana, Popratnica, Kornet, Krusi, Draževina, Gornji Kokoti, Šteke; Beri, Donji Kokoti, Monte Karton, Lekići i Grbavci.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Zagarač.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Grup, dio Kosića, Jastreb, dio Mamućevine, Sušica, Koljat, dio Lazina, dio Poglavica, Maljat, Kokotovac, Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo, Studeno, Do Pješivački i Ržišta.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Vučica, Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane), Ždrebaonik, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug i Jelenak, (kratkotrajna isključenja).

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Velestovo, Promonte, Vulaši, Markovina i Bajramovica.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja lastva, Donja lastva, Busak, Muževice, Trepča, Cerovo.

– u terminu od 09 do 12 sati: Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva.

– u terminu od 09 do 12:30 sati: Brezovik, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Naselje Dubrava.

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Bartula, RAP, Zaljevo-Perčobić, Tomba, Aragana, Kamenolom ZIB i PUT, Čeluga(naselje ispod Bolnice), Stari Bar, Stari Grad, Baukovo, Belveder i Bolnica.

Budva

– u terminu od 09:30 do 15 sati: Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Nova Mahala(ulica Mehmet Gjyli).

– u terminu od 08 do 15 sati: Repetitor Možura.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: selo Knezlaz.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Beci, Prijevor, Lučići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Slatina.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: selo Glavaca i dio sela Dolac.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Šljemena, Lješnica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Jabučina, Sutivan , Potkrajci, Osmanbegovo selo , Zminac, Radulići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte, Lug, Pažanj.

– u terminu od 08 do 16 sati: Manastir Morača.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko i Lugovi.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Štitarica, Bjelojevići, Selišta, Čuklin, Babića polje, Polja, Kooperacija, Krasića strana, Javorje, Ckara.

– u terminu od 09 do 15 sati: Pobrsijevići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Orahovo i dio Tucanja.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica , Murino i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 11 do 13 sati: Zgrade u ul.Mila Peruničića, Restoran Milet Bašta, ul.Vuka Kneževića, dio.ul.Vardarske, gradska pijaca, Ul.Boška Buhe, Tršova, Voja Đenisijevića, Glasinačka, Boška Buhe, zgrada iznad apoteke, Apoteka Risto Vukotić

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Bukovica (zaseok Kačari).

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

