U četvrtak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio Farmaka, Ulica Romanovih i Milana Mladenovića, dio Gornjih Kokota, Ulica Iva Andrića, Ljevorečka, Dragana Đurovića, Hercegnovska, Andrijevička i Danilovgradska.

– u terminu od 09 do 12 sati: Ulica Braće Ribar, Tuška, Medunska, Zagrebačka, Milutinovića, Matije Gupca i Žrtava Fašizma, ulica Perojska, Novosadska, Carev Laz i Ulica Milana Kuča

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobro Polje i Glava Zete, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, dio Donjeg Zagarača, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica i Oraška Jama.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja).

Cetinje

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Područje Katunske nahije: Cuce, Bjelice, Čevo, Velestovo, Markovina, Ubli, Bijele Poljane, Ćeklići, Resna i područje Lastve Čevske.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do, dio Bršna, Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Crkvičkog Polja.

Bar

– u terminu od 08 do 16 sati: Boljevici, Godinje, Seoca, Raduš, Krnjice, Donja Seoca, Marstijepovići, Djuravci, Lukići, Gornji Šestani, Donji Murići, Besa, Gornji Murići, Livari, Pinčići, Gornje Briske, Teani, Bljace, Bobovište, Koštanjice, Matguš, Runje, Kacići.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Čanja.

– u terminu od 09 do 14 sati: Naselje Polje kod Zetatransa, Karanikići, Duvanska, Neselje Polje kod Debelja, Gornje Zaljevo prema Džamiji.

Budva

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Servisna zona Jaz, dio naselja Prijevor i Seoce, naselje Seoca I dio naselja Prijevor.

– u terminu od 09 do 11 sati: Dio naselja Lazi.

– u terminu od 09 do 14 sati: Dio naselja Babin do (Praška ul., Prešernova ul.).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Pinješ kod parkinga nekadašnjeg hotela Galeb, dio naselja Centra Štoja – Novosadska ulica.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela, Repetitor Možura.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kralje i Zoriće.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 12 sati: Potkrajci.

– u terminu od 09 do 16 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, , Moravac, Jabučina, Obrov i Loznice.

– u terminu od 10 do 14 sati: Pašića polje.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica i Manastir Morača.

– u terminu od 09 do 15 sati: Lugovi.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Slatina, Krstac-Bumbulovo brdo, Gostilovina, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

– u terminu od 09 do 13 sati: Štitarica i Bjelojevići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica (kratkotrajna isključenja)

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Kruševa.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi Bogaiće i Velike.

Pljevlja

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Katun, Boščinovići, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

– u terminu od 09 do 12 sati: Zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica policje, zgrade u ul.Kralja Petra i dio ul. 29.novembra, Ul.Njegoševa, Dušana Obradovića, Istarska, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirkske, Manastir SV.Trojica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Donja Lovnica.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Timar.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

